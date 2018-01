El primer lector de huellas integrado en pantalla

(Tomada de la Red)

Todos los rumores y filtraciones indicaban que Samsung o Apple presentarían el primer lector de huellas en pantalla, pero no fue así, sino más bien, la compañía Synaptics junto con Vivo han presentado el primer sensor de huellas integrado en pantalla durante el CES 2018 en Las Vegas.En una explicación de The Verge indican que el funcionamiento del lector de huellas en pantalla es un poco más lento que los lectores tradicionales, pero es una tecnología con un amplio marco de mejora tal como ocurrió en su momento con los primeros lectores de huellas para smartphones.Este sensor de Synaptics funciona iluminando la huella y escaneando el reflejo en la piel a través de los espacios que quedan entre los píxeles de una pantalla OLED (en paneles LCD no funcionara debido a la necesidad de una retroiluminación), indica Poder PDA DisponibilidadVivo sería el primer fabricante en anunciar un smartphone con este lector de huellas en pantalla durante el 2018, pero todavía el fabricante no ha revelado más información al respecto, por lo cual habrá que estar pendiente, pero seguramente pronto más fabricantes apostarán por esta tecnología.