iPhone X, la gran apuesta de Apple

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Tres nuevos modelos de iPhone fueron presentados por Apple este martes. Se trata del iPhone X, iPhone 8 y iPhone 8 Plus.



El modelo más destacado, el iPhone X, costará 23 mil 499 pesos en su versión de 64GB de almacenamiento y 26 mil 999 pesos en el modelo de 256GB. Su preventa en México inicia el 27 de octubre.



Entre las principales características del iPhone X destaca su pantalla Super Retina de 5.8 pulgadas con una resolución de 2436 X 1125 con una densidad de 458 píxeles por pulgada. Este display va de extremo a extremo del dispositivo, minimizando los bordes.



Otro de los cambios más notables es la eliminación del botón de inicio (y junto con él, el sensor de huellas digitales), que se ubicaba en la parte inferior de la pantalla.



Por ello, para ingresar al menú de aplicaciones, sólo es necesario desplazar el dedo, en la parte inferior de la pantalla, de abajo hacia arriba.



Para desbloquear el dispositivo se desarrolló un nuevo sistema de reconocimiento biométrico llamado Face ID, el cual es confiable en términos de seguridad de la información, porque encripta y mantiene seguros los datos personales del usuario.



Es tal la confianza en este software de reconocimiento facial que puede ser utilizado para realizar compras de aplicaciones y otras validaciones de pagos.



Sin embargo, en lo que Reuters consideró "un momento embarazoso", el vicepresidente de Apple, Craig Federighi, intentó desbloquear con reconocimiento facial un iPhone en el evento de lanzamiento, pero el dispositivo no funcionó de inmediato.



Con relación a otras características destacadas, el iPhone X incluye un par de cámaras principales (en la parte trasera del equipo) de 12 megapixeles cada una. Una es un gran angular con apertura f/1.8 y la otra un teleobjetivo f/2.4.



Ambas con estabilización óptica de imagen. Además, un flash LED de sincronización lenta y software de detección de cuerpos y cara, completan la oferta. En la parte frontal del smartphone se ubicó una cámara de 7 megapixeles con software para Modo Retrato.



En lo referente a la grabación de video, este dispositivo soporta captura en 4K a 24 cps, 30 cps, o 60 cps y ofrece opción de video en cámara lenta con estabilización cinemática de video. Su batería promete durar dos horas más que la del iPhone 7.



Según representantes de Apple, este smartphone allanará el camino para la tecnología en la próxima década, y constituye "el mayor avance desde el iPhone original", dijo Tim Cook, CEO de Apple, durante la presentación en su nueva sede de Cupertino, en California.



iPhone 8 y 8 Plus. Estos modelos, que se asemejan al iPhone 7, tienen un reverso de vidrio para carga inalámbrica. Los nuevos teléfonos tiene capacidades de 64GB o 256 GB y sus pantallas Retina HD son de 4.7 o 5.5 pulgadas.



Estos dispositivos funcionan con el nuevo procesador A11 Bionic con arquitectura de 64 bits que promete realizar un procesamiento "neural" que optimiza sus capacidades.



También tiene embebido un coprocesador de movimiento M11.

Sus cámaras traseras son de 12 megapixeles, con gran angular y teleobjetivo. Ambos modelos tienen estabilizador óptico de imagen, lentes de seis elementos, capacidad de captura de fotos panorámicas de hasta 63 megapixeles y cubiertas de lentes hechas en zafiro.



Estos smartphones conservan el botón de inicio en la parte inferior de la pantalla, lo mismo que el sensor biométrico de huellas digitales.



La preventa de estos dispositivos inicia el 15 de septiembre y sus precios inician, en el caso del iPhone 8, en 16 mil 499 pesos; en el caso del iPhone 8 Plus, en 18 mil 999 pesos.



Apple Watch. La empresa tecnológica también anunció el Apple Watch Series 3, cuya principal novedad es que tiene conectividad LTE.



A través de una tarjeta SIM virtual, el reloj es capaz de copiar la información del iPhone para poder, de manera independiente, hacer y recibir llamadas aun cuando el teléfono esté físicamente alejado del reloj.



También es posible conectarse a internet para que el Watch Series 3 despliegue mapas y realice búsquedas en ellos, active al asistente personal Siri y reproduzca canciones en streaming.



Apple presentó dos modelos, el mencionado con LTE y una versión regular que requiere estar siempre vinculado al smartphone.



Estos dispositivos son totalmente sumergibles y entre sus nuevas funciones se sabe que son capaces de medir las distancias e incluso determinar el tamaño de la alberca en la que se está nadando.



También, gracias a su altímetro barométrico, pueden medir la cantidad de escaleras subidas.



En cuanto a hardware, la empresa con sede en Cupertino asegura que el smartwatch funciona con un procesador de doble núcleo, 70% más rápido que la versión anterior.



La fecha de lanzamiento del reloj es el 22 de septiembre para Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Su precio va de 329 dólares en su versión regular, a 399 dólares por el modelo con conectividad LTE. Todavía no hay fecha de venta ni precios confirmados para México.



Características del iPhone X



NUEVA JOYA



Sistema operativo: iOS 11

Pantalla: 5.8 pulgadas

OLED

Procesador: A11 Bionic

Cámaras: dos traseras de 12 megapixeles cada una.

Resistente al agua

Carga inalámbrica

Almacenamiento de 64GB y 256 GB

Preventa: 27 de octubre

Precio en México: desde 23 mil 499 pesos