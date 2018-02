¿Qué le depara al auto que se lanzó al espacio con el Falcon Heavy?

(Tomada de la Red)

El 26 de julio de 1971, la NASA lanzó por primera vez una auto eléctrico al Espacio. Sin embargo, el Tesla Roadster es el primer auto “común”, así como los que usamos para transportarnos en la Tierra, que se envía con un mensaje: “Don’t Panic”.Lo que debes saber es que este auto no fue acondicionado, como tal, para viajar al Espacio. Era uno más que le pertenecía al CEO de Space X, Elon Musk, quien dijo "estará en el espacio durante mil millones de años más o menos si no explota en ascenso”.Posteriormente mostró su preocupación porque el auto no lograra resistir la radiación, pero el objetivo del CEO es que su Tesla llegue en seis meses lo más cerca posible del planeta rojo.Apenas lleva seis días fuera de la Tierra y muchos ya pronostican su destino: va a chocar con asteroides que se encuentran entre Marte y Júpiter. Además de la radiación espacial entre la que se verá inmerso.El primer hecho destrozaría el auto, y la radiación acabaría con los componentes plásticos y de piel del carro, así como con su pintura y llantas, indica Muy Interesante En LiveScience dicen los expertos que los componentes orgánicos no resistirán la radiación, caso contrario con los inorgánicos, que tienen más oportunidad, pero no es seguro.Nada está escrito, así que puedes darle seguimiento al Tesla Roadster y a su tripulante ‘Starman’ en el siguiente video, que transmite en vivo la ruta del vehículo: