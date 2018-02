¿Robots en Juegos Olímpicos?

(Tomada de la Red)

Ahora robots coreanos compiten en torneos de esquí. Se trata de un torneo llamado “Edge of Robot: Ski Robot Challenge“. ¿Quieres ver cómo lo hacen?Ocho equipos de robótica de universidades, institutos y una empresa privada compitieron por un premio de $10,000 dólares para ver qué robot podía esquiar cuesta abajo y llegar hasta la línea de meta más rápido mientras esquiva los obstáculos.Varios de sus inventores no contaban con que las bajas temperaturas crearían fallas en sus creacciones, muchos de los robots participantes cayeron durante gran parte del recorrido.Sin embargo verlos caer era muy curioso por no decir gracioso, pues iban con sus atuendos de esquís del tamaño de un niño.Para calificar, los robots tenían que cumplir ciertos requisitos.- Ser un robot humanoide, es decir, se capaz de pararse sobre dos piernas y tener articulaciones que se asemejaran a los codos y rodillas.- Altura minima de 50 centímetros.Te dejamos un video a continuación para que los observes en acción.Con información de PLANETACURIOSO.COM