Usa Tinder, 60% de los cibernautas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Entre las seis principales aplicaciones móviles para encontrar pareja, Tinder es la favorita entre los mexicanos porque es utilizada por 59.6% de los usuarios, según cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU).



A Tinder le siguen Badoo con 15.2%, Happn, 11.2%, Grindr, 9.7%, Hornet, 2.9%; y Tagged con 1.4%.



The CIU encontró que de los usuarios suscritos a estas aplicaciones, 42.7% del total lo hacen para entablar una amistad, 29.8% para tener encuentros sexuales y 27.4% para “encontrar al amor de su vida”.



“Si bien, la penetración de este tipo de aplicación es de casi tres de cada 10 usuarios de internet, en un futuro cercano se podría registrar un crecimiento significativo, puesto que 34% de aquellos que no cuentan con una de estas apps están interesados en hacer una cuenta o probar si la labor de romancear y ligar se vuelve más fácil y divertida”, asegura The CIU.



Pero advirtió que este tipo de aplicaciones tienen desventajas, sobre todo para quienes tienen pareja.



“53% se sentiría enojado/decepcionado al enterarse que su pareja tiene una suscripción a alguna de estas apps, 15.1% se sentiría engañado y 12.4% de aquellos denominados como “open mind” reportaron que no les importaría saber que su pareja tiene una cuenta”, encontró la consultora.



Por otra parte, The CIU explica que 49.8% de los cibernautas consideran que sus relaciones sentimentales se han beneficiado por el uso de redes sociales o mensajería instantánea.



“Los usuarios que utilizan con mayor intensidad las redes sociales para encontrar pareja son homosexuales: 68.6% afirma que en efecto el uso de estas sustituyó a cupido en sus labores. En el caso de los heterosexuales, 30% de los hombres y 23.1% de las mujeres, lo han aprovechado de esa manera”, indicó el análisis de la consultora.



Sin embargo, 19.3% de los usuarios de internet revelaron que han utilizado las redes sociales para cometer alguna infidelidad.



“Es así que 39.5% reportan que ocultarían en redes sociales que tienen pareja”, indicó The CIU.



Además, el análisis reveló que 55.7% de las personas que usan internet han revisado el smartphone, tableta o laptop de su pareja, de las cuales 38% lo hizo con consentimiento de la persona y 62% esperó una oportunidad para hacerlo.



“El momento más oportuno que han encontrado para hacerlo es cuando su pareja se está bañando, mientras que otra proporción importante lo hace cuando está durmiendo”, reveló The CIU.