Explican por qué Facebook será una mezcla del Gran Hermano con el 'Mundo Feliz' de Huxley

(Tomada de la Red)

Tras los últimos cambios anunciados por Facebook, la red social "se ha convertido en una distopía", afirma el periodista Chris Taylor, que compara a Mark Zuckerberg con el Gran Hermano de la novela de George Orwell '1984' en un artículo publicado en Mashable.Taylor también recurre a la obra 'Un mundo feliz' de Aldous Huxley para explicar su postura respecto a los cambios anunciados en el algoritmo de la plataforma."Las pesadillas antiutópicas de Orwell y Huxley son muy diferentes", afirma Taylor. "Uno es un Estado de vigilancia en el que, literalmente, se reescriben los periódicos para controlar lo que la gente ve de la historia; en el otro se controla a los ciudadanos 'haciéndoles felices' mediante una droga disociativa llamada 'soma'", recuerda.Sin embargo, según Taylor, en su continuo esfuerzo por mejorar Facebook, Zuckerberg está intentando aplicar esas dos tácticas.Facebook renuncia a su responsabilidad con la sociedadLos cambios en el algoritmo de la red social, que priorizará las publicaciones realizadas por amigos y familiares por encima de las que hagan empresas o medios de información, suponen para el periodista una "censura" y hacen que Facebook sea "más eficiente que el Estado totalitario orwelliano". Taylor, asimismo, ironiza sobre la búsqueda de la felicidad de los usuarios de la que habla Zuckerberg."Va a reducir vuestro acceso a noticias reales […] y, a la vez, va a aumentar las posibilidades de que solo veáis las escandalosas noticias falsas que publica vuestro tío loco porque el contenido 'posteado' por tus familiares te hace feliz", comenta.Taylor considera que, con este paso, Facebook "renuncia a su responsabilidad con la sociedad", pasando de ser una de las mayores fuentes de información del planeta, a modificar ahora sus parámetros para que las noticias no tengan una relevancia prioritaria en la red social.Al mismo tiempo, critica que el fundador de la plataforma no tome en consideración un estudio que afirma que, al contrario de lo que él sostiene, ver "las fotos de las vacaciones de otras personas o de sus bebés perfectos" provoca depresión.El 'ojo' de Facebook no ve nuestros sentimientosEl periodista británico sostiene que Facebook "invita a comparar". De esta forma, explica Taylor, aunque escribamos "¡Felicidades!" como comentario en una publicación de un amigo, por dentro podemos sentir envidia, odio o tristeza…En definitiva, podemos sentirnos desgraciados por ver la felicidad que otras personas tienen (o parecen tener) y nosotros no.Sin embargo, como apunta el periodista, el algoritmo consideraría ese comentario como algo positivo, ya que "el ojo que todo lo ve" de Facebook no puede saber cómo se siente en su interior realmente la persona que lo escribe.Taylor concluye su artículo señalando que lo peor de todo el asunto relativo a los cambios en la red social es que Mark Zuckerberg "piensa que está haciendo lo correcto".Los importantes cambios en su algoritmo anunciados por Facebook provocaron que el valor de las acciones de la empresa se desplomara más de un 4,5% en la sesión de la jornada pasada.