Descubren nueva especie de león de tamaño de un perro

(Tomada de la Red)

El estudio fue publicado en el Journal of Systematic Palaeontology y en él describen al Wakaleo schouteni, una nueva especie de león marsupial prehistórico.Al estudiar los restos fosilizados de los dientes, el cráneo y el húmero del animal, los investigadores determinaron que el pudo haber pesado unos 20 kg, tenía el tamaño de un perro, la cabeza plana y dientes grandes y afilados con los que cortaba carne y vegetación por igual.De acuerdo a los investigadores, esta criatura prehistórica merodeaba por los bosques lluviosos de Australia hace unos 18 a 26 millones de años, durante el final del Oligoceno y comienzos del Mioceno.Estudios previos afirmaban que dos especies de leones marsupiales no podían haber existido al mismo tiempo, pero este descubrimiento refuta completamente estas investigaciones previas.“La identificación de estas nuevas especies ha sacado a la luz una diversidad de leones marsupiales bastante inesperado que sugiere orígenes aún más profundos para la familia”, expresó Anna Gillepsie, paleontóloga de la University of New South Wales y la autora principal del estudio.El Wakaleo schouteni habría vivido durante el mismo tiempo que el Microleo attenboroughi, el micro león marsupial del tamaño de una ardilla (llegó a pesar tan sólo 600 g) y nombrado en honor al famoso naturalista David Attenborough, encontrado en el depósito fósil de Neville’s Garden.Aunque son llamados “leones marsupiales”, en realidad no están relacionados con los leones que conocemos, pero sí están emparentados con los koalas y los wombats.Los investigadores comenzaron a usar ese nombre para identificarlos debido a que eran animales carnívoros muy feroces e incluso tenían la mordida mucho más potente que la de un león africano.Más detalles en INVDES.COM