¿Necesitas una computadora? Estas son las mejores laptops presentadas en el CES 2018

(Tomada de la Red)

El CES siempre es una gran plataforma para las computadoras portátiles, ya que cada fabricante presenta versiones nuevas y mejoradas de sus productos y, generalmente, hay mucho de qué hablar. Este año no es diferente, pero hay mucha más variedad y propuestas de las que vimos en pasadas ocasiones.Con la llegada de las computadoras “Always Connected” (Siempre Conectadas) de Qualcomm, la nueva alianza entre Nvidia y AMD, y la inclusión de nuevas soluciones gráficas para productos móviles, la variedad de computadoras de este año es mayor que la del el año pasado.No debería sorprendernos encontrar la Dell XPS 13 en esta lista, dado que ha sido una de nuestras favoritas cada año. La nueva XPS 13 presenta un esquema de color actualizado y elementos internos renovados.El exterior viene con el diseño típico de fibra de carbono de aluminio y negro que Dell ha popularizado en los últimos años, pero el nuevo esquema de colores mezcla la versión existente de oro rosa, al incluir un interior blanco brillante con aislamiento térmico Gore.El nuevo aspecto viene acompañado de una actualización de hardware con la última generación de procesadores Intel Core.El nuevo HP Spectre x360, un rápido y capaz 2-en-1 de 15 pulgadas, cuenta con un hardware nuevo e interesante. El modelo estándar no solo tiene el chip de gráficos MX150 de Nvidia, sino que el modelo de gama más alta incluye el Intel Core i7-8705G, con gráficos incorporados Radeon Vega GL.Todavía tenemos que ver exactamente qué tan bien funcionarán, pero ciertamente es una adición bienvenida, y una mejora con respecto a los Intel HD Graphics, que apenas se mantenían al día incluso con los juegos más rudimentarios.La segunda propuesta de XPS en esta lista es la versión más grande y más flexible de XPS 13. La Dell XPS 15 2-en-1 es una computadora portátil de 15 pulgadas que puede hacer doble función como una tableta, simplemente volteando el teclado. En su interior, presenta un procesador Intel Core i7-8705G de octava generación, con gráficos Radeon Vega M GL a bordo.Presenta entre 8GB y 32GB de RAM y hasta 1TB PCIe SSD. También viene con dos opciones visuales disponibles: una pantalla simple de 1080p o un modelo QHD.Puede que algunos productos en esta lista contengan procesadores de octava generación, con gráficos Radeon incluidos, pero hay una cosa que no tienen: 20 horas de duración de la batería. Ahí es donde entra en juego la Lenovo Miix 630.Alimentada por el procesador Snapdragon 835 de Qualcomm, la computadora portátil Always-Connected está diseñada enfocada en quienes están siempre en movimiento. Está disponible en configuraciones con 4 u 8 GB de RAM y entre 64 y 256 GB de espacio de almacenamiento SSD.Con información de ES.DIGITALTRENDS.COM