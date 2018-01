Alumnos de la UNAM participarán en misión análoga en Marte

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Danton Iván Bazaldua Morquecho, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería, y Tania Robles, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, son los dos nuevos futuros astronautas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que formarán parte de la tripulación de la Mars Desert Research Station (MDRS) de la Mars Society, asociación estadounidense dedicada a la promoción de la exploración del planeta rojo, en el desierto de Utah.



Del 13 al 28 de enero, Danton y Tania, serán los únicos mexicanos e integrantes de la UNAM en el CREW 187 LATAM-II, y quienes estarán inmersos junto con otros cinco tripulantes, tres estudiantes originarios de Perú y dos más de Colombia, en la MDRS.



"Los siete tripulantes latinoamericanos emprenderemos proyectos sobre realidad virtual, cultivo de plantas en suelo marciano, percepción remota, monitoreo y prueba de equipo de trajes espaciales, así como de divulgación científica e incluso de psicología", afirmó Danton.



El universitario informó que la idea del proyecto de percepción remota es hacer un barrido de imágenes con un dron y después procesarlas en un algoritmo para detectar patrones en el suelo que ayuden a entender mejor las características de la superficie en donde se encuentra el simulador, en el desierto de Utah, "pero se pretende implementarlo en México, porque no contamos con un satélite de percepción remota y una alternativa son los drones".



La otra joven tripulante Tania Robles agregó que se probará un prototipo de traje espacial desarrollado por sus compañeros colombianos, cuyo objetivo es ser utilizado en una misión real en el espacio.



"Traeré la información y la aplicaré en proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico del país; es decir, habrá resultados de esta misión", comentó.



Los estudiantes de la UNAM asistirán equipados con un dron, el cual no sólo será usado para monitorear la superficie del suelo, sino para observar las EVA (extra vehicular activities, por sus siglas en inglés) prevenir accidentes, y como herramienta para la exploración del hábitat; las imágenes servirán como complemento para hacer reportes y divulgación.



"Puede ser como en las películas cuando los astronautas están en la nave o en otro planeta y envían mensajes o reportes de lo que sucede: se notificarán las actividades de sietes personas encerradas en un hábitat pequeño. Lo tomamos como un entrenamiento personal, previo a futuros retos como el de ser astronautas in situ", comentó Tania.



"Uno de los objetivos principales de esta simulación es sentir que realmente estás en ese planeta, de ahí la importancia de seguir todos los protocolos: de comunicación, consumo mínimo de recursos (agua y alimentos), además del reciclaje, porque finalmente es lo que sucederá cuando los primeros hombres lleguen a pisar Marte", añadió por su parte Danton.