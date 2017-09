Apple anuncia "una cosa más", el iPhone X

CUPERTINO, California, EU. (AP)

“Una cosa más”. Con esa frase, Apple homenajeó a su fallecido cofundador Steve Jobs en el décimo aniversario del surgimiento del iPhone el martes, cuando dio a conocer la versión más reciente de su famoso teléfono: el iPhone X.



El director general Tim Cook dijo que era “el salto más grande” desde el primer iPhone. El nuevo iPhone X (se pronuncia diez, no como letra) ya no trae el botón de inicio que revolucionó los teléfonos inteligentes cuando se lanzó; ofrece una pantalla infinita y usará el reconocimiento facial para desbloqueo. En Estados Unidos costará a partir de 999 dólares.



Apple también presentó un iPhone 8 y un 8 Plus más grande con cámaras, pantallas y altavoces actualizados.



Según la empresa, estos dispositivos sacarán fotos con mejores colores y menos distorsión, especialmente con poca luz. Los altavoces se escucharán más alto y ofrecerán graves más profundos.



Ambas versiones del iPhone 8 permitirán la carga inalámbrica. Muchos teléfonos que usan el sistema Android, incluyendo los de la marca Samsung, ya incluyen esto.



El evento en la nueva sede de la empresa en forma de nave espacial en Cupertino, California, se realizó en un auditorio oscurecido en el que solo se veían los celulares brillando como estrellas y tenía un letrero que decía: "Bienvenidos al Teatro Steve Jobs". El evento comenzó con audio con la voz de Jobs y luego Cook subió al escenario.



"No hay día en el que no pensemos en él", dijo Cook. "Los recuerdos comenzaron a llegar especialmente ahora que nos preparábamos para hoy y este evento. Ha tomado un tiempo pero ahora podemos reflexionar sobre él con regocijo en vez de tristeza".



El nuevo iPhone X llegará a las tiendas el 3 de noviembre.