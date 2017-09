Spotify ya no es complatible con Mac

(Tomada de la Red)

Los usuarios que tienen una computadora marca Apple, se encontraron en estos días con algo que posiblemente les confundió al intentar abrir Spotify mientras utilizaban el navegador Safari.Un mensaje que les decía que el servicio era incompatible, de acuerdo al sitio especializado Engadget.Cambios recientes en el navegador de Apple, tras su última actualización hicieron que Spotify no pueda desplegarse en éste, aunque puede parecer molesto es fácil "solucionarlo”, pero tendremos qué considerar que la solución no está dentro del propio Safari.Aunque de momento no existe una explicación clara para esto, no tendremos que preocuparnos para arreglarlo. Basta con que descarguemos cualquier otro navegador Google Chrome o Firefox, por ejemplo, y podremos seguir utilizando Spotify sin contratiempos.También podemos descargar la app, que es gratuita, y utilizar el servicio desde el programa. Ambas soluciones nos tomarán unos minutos y no deberían perjudicarnos en absoluto.La razón por la que Safari se hizo incompatible con el servicio de streaming de música es desconocida hasta el momento. Posiblemente, en breve tendremos otra actualización que soluciones este pequeño inconveniente.