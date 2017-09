Lo que podemos esperar del evento de Apple

(SUN)

Hoy Apple tiene planeado algo más que el habitual lanzamiento anual de hardware: Ya que se cumplen 10 años desde que Steve Jobs le presentara al mundo el equipo que lo cambiaría todo; el primer iPhone.Debido a esto, es que las expectativas de lo que podría presentar la compañía de Cupertino son altas, pues muchos consideran que Apple marcará un antes y después en la evolución del iPhone y que mejor que hacerlo en su nuevo campus, en el nuevo teatro nombrado adecuadamente Steve Jobs Theater.Tradicionalmente Apple ha realizado la presentación de sus nuevos integrantes de la familia iPhone en estas fechas, además de ser el producto de la compañía que ha cambiado y modelado en gran parte el capital de la firma.El nuevo modelo podría llamarse iPhone X o iPhone Edition, tendrá una pantalla OLED sin biseles y que no contará con botón de inicio, ya que será reemplazado por reconocimiento facial, el cual funcionará incluso en la oscuridad.Pero el nuevo modelo no vendrá solo, ya que probablemente se presentarán dos iPhones más, que serán la actualización del iPhone 7 y 7 Plus. Todavía no se sabe si Apple seguirá su tradición de colocar una "S" al nombre del modelo anterior, o si se llamará iPhone 8.Lo que distingue al nuevo teléfono de Apple de otros es la forma de implementar las tecnologías y la manera en que integra este su nuevo diseño con funciones de software.Además de la cereza del pastel, Apple también podría anunciar una nueva versión de su reloj inteligente con watchOS 4, el cual integraría un módem LTE, que le permitirá al reloj volverse más independiente del iPhone, ya que podría realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, escuchar música o incluso instalar una app, sin necesidad de tener el smartphone cerca.Se puede esperar más velocidad, mejor respuesta al tacto, e igual o mayor autonomía.La última versión de este equipo fue presentada en 2015, así que de acuerdo con un informe de Bloomberg a principios de este año, el dispositivo podría transmiti videos en 4K y en HDR. También se especula que Amazon Prime Video tenga una app para el Apple TV.Junto a los nuevos iPhones se suele anunciar la versión final de la siguiente versión de iOS, por lo que este año, los usuarios de iPad seguramente van a beneficiarse más gracias al lanzamiento del nuevo sistema operativo iOS 11, el cual podría transformar el iPad en un dispositivo con mayores cualidades de las que posee actualmente.