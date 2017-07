México a Olimpiada Mundial de Robótica

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un grupo de siete jóvenes de entre 15 y 18 años de edad forman el equipo que representará a México en la Primera Olimpiada Mundial de Robótica "Fisrt Global Challenge", que se desarrollará en Washington D.C., EU, del 16 al 18 de julio.



Esta competencia reúne a participantes de 160 países y busca fomentar el uso de la tecnología en naciones en desarrollo. "Para nivelar la competencia, los organizadores entregan un kit estándar a todos los países, todos tienen el mismo kit, tienen los mismos componentes, no se puede usar nada extra, ni una tuerca ni un cincho ni un tornillo, entonces los alumnos tienen que administrar estos recursos para construir un robot", explicó Jorge Ochoa Fierro, coach del equipo.



La delegación mexicana decidió construir un robot que recolectara pelotas, las cuales simulan partículas de agua limpia y de agua sucia para después depositarlas en los lugares adecuados, ya sea una fábrica para tratar las aguas sucias o en un lugar de almacenamiento. La idea es crear conciencia sobre el cuidado del agua.



Luis Gerardo Ramos Ortiz, integrante del equipo, aseguró que el robot mexicano representa "dos meses de trabajo, el reto es separar pelotas azules y naranjas, las cuales, en teoría, representan el agua y los contaminantes. La idea es concientizar sobre la contaminación que está sufriendo el agua y que es un reto que no hemos podido resolver. En estos prototipos usamos sensores capaces de reconocer el color de la pelota y así poderlas separar".



Mientras ajustaban los últimos detalles del robot, Eduardo Martínez Quintana, otro miembro del equipo, afirmó que su principal intención es "enseñarle al mundo quiénes somos los mexicanos, para poner en alto nuestra bandera y así hacer sentir orgullosos a todos los mexicanos".



El equipo está formado por Andrea Terán, Antonio Dávila, Eduardo Martínez, Gerardo Ascencio, Luis Fernando Orta y Luis Gerardo Ramos, estudiantes de las preparatorias de la Universidad Panamericana y del Tecnológico de Monterrey de San Luis Potosí. Fundación Azteca es el patrocinador oficial del equipo mexicano.



La polémica



Debido a las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump, al equipo de Afganistán y al de Gambia, el gobierno de los Estados Unidos les negó la visa para poder asistir a esta Olimpiada Mundial de Robótica.



"Me parece increíble que a estas alturas de la evolución tecnológica que estamos viviendo en el mundo un tema político impida que estos equipos participen en este gran proyecto de integración mundial. No es correcto, es un grave error y tendría que hacerse una excepción. Muchos de los equipos vamos a ir en cierta forma en representación moral de los equipos que no podrán asistir", dijo Manuel Gutiérrez Novelo, mentor del equipo.