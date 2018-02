Nuevo diseño de Snapchat enfurece a usuarios

(Tomada de la Red)

La actualización de la red social Snapchat, muy popular entre los adolescentes, enfureció a muchos usuarios este lunes que criticaron lo engorroso de las nuevas herramientas, y pidieron a la firma regresar al diseño anterior.Más de 578.000 usuarios firmaron una petición en línea para pedir a la firma Snap Inc que anule la actualización de la red social, realizada la semana pasada."Muchos usuarios han encontrado que no es más fácil de usar y que, de hecho, muchas herramientas son más difíciles", dice la petición publicada en change.org states."Muchas 'nuevas herramientas' son inútiles o frustran los objetivos originales de Snapchat en estos últimos años", agregan los usuarios.La actualización de la aplicación separa los "contenidos multimedia" de los amigos con los más institucionales, un cambio que buscó no caer en la proliferación de información que enfrentan sus rivales Twitter y Facebook, indica Informe21 "No quiero usar Snapachat mientras mantengan esta actualización, me enfurezco apenas abro la aplicación", escribió un usuario en Twitter.Snap, que apareció en 2011 bajo el nombre de Picaboo, se hizo popular por sus mensajes efímeros y sus filtros fotográficos."¿Cuántas personas tienen que odiar una actualización para que sea reconsiderada?, cuestionó por su parte la modelo estadounidense Chrissy Teigen.Otros usuarios se quejaron de que la aplicación se actualizó automáticamente, por lo que puede haber causado la pérdida de algunos archivos almacenados en la característica Memories.Algunos usuarios hicieron recomendaciones sobre cómo desinstalar la actualización, pero el equipo de soporte de Snapchat respondió "las soluciones no oficiales para cambiar la apariencia de Snapchat son temporales y pueden terminar bloqueando permanentemente su cuenta o provocar la pérdida de Memories".Según las nuevas previsiones publicadas este lunes por el gabinete eMarketer, Facebook sigue siendo la red social más popular en Estados Unidos pero los menores de 25 años se interesan cada vez más por Snapchat.