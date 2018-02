Unilever amenaza con retirar publicidad de Google y Facebook

(Tomada de la Red)

“Unilever no invertirá en plataformas o entornos que no hagan lo suficiente para proteger a nuestros hijos o que creen división en la sociedad y promuevan la rabia o el odio”, declaró el responsable de marketing.Unilever amenazó con quitar la publicidad de las plataformas de Facebook y Google si no emprenden acciones drásticas en contra de las demonizadas Fake News o mensajes de odio.“Unilever no invertirá en plataformas o entornos que no hagan lo suficiente para proteger a nuestros hijos o que creen división en la sociedad y promuevan la rabia o el odio”, comentó Keith Weed, responsable del marketing de Unilever a Businnes Insider.Unilever agrupa a marcas como Dove, Knorr y Rexona, tiene un presupuesto anual de mercadotecnia valuado en 8,000 millones de euros, de los cuales, el 25% se destina a plataforma digitales.