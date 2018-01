Los artículos para niños abundan en el CES pese a los temores de adicción

(Tomada de la Red)

Tabletas, cepillos de dientes de realidad aumentada, juegos educativos: los artículos para niños abundan en los pasillos del salón electrónico de Las Vegas, pese a las inquietudes sobre los riesgos de adicción a la tecnología y a las pantallas. En el CES, los más jóvenes tienen su propia sección con productos que, según los organizadores, están destinados a "permitir que los niños del siglo XXI aprendan y jueguen de forma más inteligente".Con sus tabletas, la startup china Dragon Touch apunta a los de "3 a 6 años", dice su jefe Lei Guo. Con un colorido diseño, un lápiz táctil lúdico y aplicaciones educativas, el dispositivo también tiene una interfaz para control parental."Los padres pueden limitar el tiempo que sus hijos pasan en la tableta, por ejemplo, 30 minutos al día", dice el joven empresario, que asegura que esa "es la preocupación número uno de los padres"."No quiero que mis hijos pasen demasiado tiempo en internet", pero si se les prohíbe la tableta, "los niños lloran y no quiero romperles el corazón", añade riendo.Los fabricantes tienen en general un discurso muy bien preparado. Sobran los estudios sobre los posibles problemas de la adicción de los niños a las pantallas, las redes sociales y los teléfonos inteligentes, advirtiendo sobre los riesgos de que sufran ansiedad, depresión, obesidad o trastornos del sueño.El debate resurgió a principios de esta semana con la carta de dos grandes accionistas del gigante estadounidense Apple, preocupados por los efectos sobre la salud mental del uso excesivo del iPhone, reclamando al grupo un estudio sobre la adicción de los más jóvenes a sus smartphone.- Exposición beneficiosa -En respuesta, en Apple afirmaron que siempre han estado "atentos a los niños" y "han trabajado duro para crear productos (...) que entretengan y eduquen a los niños al tiempo que ayudan a los padres a protegerlos en línea" a través de herramientas de control parental, entre otras.Amy Braun, directora de marketing de la startup estadounidense Pai Technology, es pragmática frente a estos temores: "La tecnología está aquí por el momento y es importante exponer a nuestros hijos a la tecnología pero de una manera beneficiosa".Con los "Pai Storybooks", libros de cuentos infantiles que una aplicación permite transformar en universo de realidad virtual en la pantalla de una tableta, "se trata de transformar el tiempo que se pasa en una pantalla a tiempo de lectura" a través de la tecnología, dice."La pregunta no es 'pantalla o no pantalla'", añade.En Estados Unidos, "el 41% de las familias tenía un dispositivo móvil en el hogar en 2011" frente al "95% actual", según la organización especializada Common Sense Media.Con Magik, el colorido cepillo de dientes para niños de entre 6 y 12 años de la francesa Kolibree, el niño se ve a sí mismo en la pantalla de un teléfono inteligente o tableta mientras se cepilla los dientes."Gracias al análisis de imágenes, la aplicación detecta los movimientos de cepillado", explica su creadora Léonie Williamson.El cepillado se convierte en un juego que utiliza la realidad aumentada: para ganar puntos, el niño debe eliminar pequeños monstruos en la imagen, y a medida que lo hace prueba que está manejando el cepillo correctamente, indica Informe21 A la pregunta de si esto no empuja a los niños a pasar más tiempo en las pantallas, Williamson relativiza: "Se limita a tres cepilladas de dos minutos al día, de lo contrario, los niños se cepillarían los dientes ¡diez veces seguidas!""Hay que encontrar el equilibrio", dice Ahren Hoffmann, jefe de "educación" de la American Specialty Toy Retailing Association, una asociación de tiendas de juguetes independientes.Es importante "que los niños salgan a divertirse, jueguen con juguetes tradicionales, juegos de mesa, pero también que usen sus tabletas y sus juguetes tecnológicos, aprendan a manejar los códigos (informáticos) y todas esas cosas que están a nuestro alrededor hoy por hoy", estima.