Facebook modifica su algoritmo, de nuevo, prioriza contactos a contenido comercial o noticas

(Tomada de la Red)

La red social Facebook anunció que en el muro de sus usuarios dará prioridad a los contenidos publicados por familiares o amigos frente a las publicaciones de empresas o medios de comunicación.El fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, reveló estos cambios en el funcionamiento de su plataforma que están orientados, aseguró, a mejorar y a hacer más valiosas las experiencias de sus usuarios en esta red.Los cambios tienen como objetivo maximizar el contenido compartido entre las personas que tienen "interacciones significativas"."Recientemente hemos recibido comentarios de nuestra comunidad acerca de que el contenido público -publicaciones de negocios, marcas y medios- está desplazando los momentos personales que nos llevan a conectar más con los otros", dijo en una publicación en su perfil oficial de Facebook.Zuckerberg admitió que los vídeos y otros contenidos corporativos en Facebook crecieron mucho en los últimos dos años, por lo que hay más publicaciones de este tipo que personales de amigos y familiares.El máximo responsable del gigante tecnológico sostuvo que hay evidencias académicas que apuntan que este desequilibrio no es algo positivo."Las investigaciones muestran que cuando usamos las redes sociales para conectar con gente que nos importa, puede ser bueno para nuestro bienestar. Nos podemos sentir más conectados y menos solos y eso tiene una correlación con los índices de felicidad y salud a largo plazo", aseguró."Por otro lado, leer artículos o ver videos de manera pasiva, incluso si son de entretenimiento o informativos, quizá no sea tan bueno", añadió.Zuckerberg explicó que Facebook hizo cambios en esta dirección desde el año pasado y adelantó que los usuarios de la red empezarán a ver próximamente más publicaciones en su muro de amigos, familiares y conocidos.El contenido de las páginas seguirá apareciendo en el muro, pero su lugar dependerá de su relevancia en un grupo de amigos. Al mismo tiempo, los proveedores de contenido podrán comprar un hueco en el muro del usuario a través de la plataforma de anuncios de Facebook.Este punto genera críticas porque se sesgaría así el contenido que recibe el usuario. Por eso el director de Facebook, John Hegeman, salió a aclarar que las modificaciones no conducirán a un denominado "filtro burbuja", es decir, una situación en la que los algoritmos sólo muestran a un usuario los contenidos que encajan con sus ideas."Es cierto que la gente tiene más amigos que comparten su opinión", admitió, pero destacó que la mayoría de los usuarios tiene tantos amigos en la red social que está indirectamente expuesta a diferentes puntos de vista.Reconocidos especialistas en medios salieron a criticar el anuncio de Facebook. Uno de ellos fue el profesor estadounidense de periodismo Jeff Jarvis, quien consideró que la plataforma se convirtió en un importante proveedor de noticias e información y que no puede abandonar su responsabilidad como tal.El renombrado profesor estadounidense de periodismo Jeff Jarvis criticó hoy los nuevos planes de Mark Zuckerberg para Facebook por considerar que la plataforma, que se ha convertido en un importante proveedor de noticias e información, no puede abandonar su responsabilidad como tal.Según los últimos datos oficiales conocidos, correspondientes a septiembre de 2017, los usuarios activos diarios de media en Facebook se situaron en 1.370 millones de personas.De la misma forma, sus usuarios activos mensuales, al 30 de septiembre, alcanzaron 2.070 millones de personas.