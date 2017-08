La "MacBook Air" china

(Tomada de la Red)

Chuwi LapBook Air es la versión china de la MacBook Air de Apple.Aún no se conocen muchas especificaciones pero poco a poco se va revelando lo que trae entre manos la marca.La firma china, Chuwi, está preparando un equipo que pretende ser el más delgado de todos los que creó la marca hasta el momento, este producto sería la LapBook Air.El nombre nos indica que la marca se inspiró en los modelos MacBook Air de Apple.El producto será tan delgado y liviano como la propia MacBook Air.Tanto su logo como el teclado tienen la característica de ser retroiluminados, algo que es muy recordado de las clásicas MacBook Air.Se sabe que será muy delgada la nueva LapBook Air, su grosor no superará los 6mm, lo que equivale a una revista estándar.Otro punto importante es su pantalla de 14.1″, el equipo pesará apenas 1.3 kg y su acabado es de metal con tratamiento mate, algo muy similar a lo que brinda la MacBook Air original.También se indica que el diseño de la bisagra es muy pequeño, casi imperceptible. Todo apunta a que posee 2 puertos USB 3.0, salida HDMI y ranura para tarjetas MicroSD.Su tecnología LCD nos mostraría imágenes en detalle y colores brillantes.No se poseen más especificaciones sobre este modelo; sin embargo, se especula que la resolución será Full HD y tendrá por lo menos entre 4GB y 6GB de RAM y su capacidad de almacenamiento será entre 64GB y 128GB.Se cree que el precio de la Chuwi LapBook Air estaría alrededor de los $399 USD.Las empresas chinas se vuelven cada vez más competitivas y nosotros no podemos perdernos los avances que realizan para compararlas sus productos con los de las marcas líderes en sus sectores.Podemos mantenernos informados a través de la web oficial de Chuwi.Fuente: TechTablets