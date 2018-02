El Apple Watch podrá detectar diabetes a través de la Inteligencia Artificial

(Tomada de la Red)

El Apple Watch, que ha salvado vidas gracias a su monitor de ritmo cardíaco, que permite detectar algunas enfermedades cardiovasculares, ahora también puede diagnosticar diabetes, según un estudio de la empresa de datos móviles de salud Cardiogram.Hasta ahora, la red de deep learning de la compañía DeepHeart utilizaba los datos del reloj de Apple para detectar fibrilación arterial, hipertensión y apnea del sueño.Ahora se añade una nueva a la lista: la diabetes. La detección requiere de poco hardware, tan solo machine learning y el sensor de latidos de corazón de Apple Watch.El cofundador de Cardiogram, Brandon Ballinger, declaró que la precisión de esta aplicación para detectar signos de diabetes es de un 85 %, una cifra considerablemente alta para las apps de la muñeca.Apple está vendiendo más relojes que nunca, y la mayoría de sus clientes lo usan precisamente por razones de salud y fitness. Y es que ya llevamos tiempo escuchando cómo los relojes de Apple han salvado vidas previniendo ataques al corazón o embolias pulmonares o simplemente mejorando considerablemente la salud.Sin embargo, el nuevo estudio de Cardiogram va mucho más allá del potencial hasta ahora reconocido de la maquinaria de la firma de la manzana.Si la idea es utilizar los datos del ritmo cardíaco y extrapolarlos para detectar dolencias que no son específicas del corazón, las aplicaciones son infinitas y su potencial de salvar vidas también, indica Informe21 El estudio, dirigido por Cardiogram en la Universidad de California, ha utilizado 14.011 sujetos, con un total de 200 millones de detecciones de ritmo cardíaco para entrenar a DeepHeart, y así testar la fiabilidad y precisión de la red neuronal para distinguir entre personas con o sin diabetes.Esto es algo que Ballinger ha considerado fundamental, ya que alrededor de una de cada cuatro personas que padecen esta enfermedad no lo saben.¿Pero exactamente qué detecta DeepHeart?En realidad, es la variabilidad del ritmo cardíaco la cifra de interés. Así, se pueden detectar ciertos patrones típicos de las personas con diabetes. Los ejemplos son una recuperación más lenta después del ejercicio físico o una frecuencia cardíaca alta cuando no se está ejercitando.El cofundador de Cardiogram afirma que estos patrones pueden detectar si una persona padece o podría padecer diabetes.El desarrollo futuro de la aplicación se centrar en confirmar si se padece diabetes, confirmar el tipo de riesgo y guiar la persona a través de un programa de prevención del desarrollo de la enfermedad. Precisamente así lo declaran en su tuit: "Estamos trabajando en el paso 2: maneras de guiar a las personas a través de la confirmación y conectar con un médico y tratamiento apropiado.El Apple Watch ha superado las expectativas de ventas de inversores para 2017 alcanzando los 18 millones de unidadessegún la consultora Canalys.Una cifra récord en la corta historia del reloj inteligente, que eleva más de un 50% sus ventas con respecto al año pasado. Apple de momento no ofrece números de venta directos como hace con otras categorías.