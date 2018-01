Facebook Portal competirá contra el Amazon Echo Show

(Tomada de la Red)

Amazon se ha convertido en el principal rival en hardware y software conectado, no solo gracias a Alexa, que parece estar presente en todos lados, sino que el lanzamiento del Echo Show fue una apuesta nunca antes vista en dispositivos conectados. Ahora es FAcebook que busca en el segmento de hardware, con Portal, ganar adeptos.Google y otras empresas han lanzado productos similares, por lo que la red social no se iba a quedar sin el rumoreado producto destinado al videochat, que estará disponible en el transcurso de 2018, posiblemente en mayo, cuando realiza su evento destinado a desarrolladores, F8.No se sabe cómo luce, las funciones que hará, sus características técnicas pero el precio será de $499 USD. Basándonos en lo que hace el Amazon Echo Show, es posible que el asistente M, próximo a desaparecer en el mensajero, sea el que se incluya, aunque no podemos descartar a Google Assistant o Siri en todo caso.Portal, nombre del dispositivo, es un producto de Building 8, el área de desarrollo de productos de hardware, un área en donde Facebook no ha tenido éxito (¿se acuerdan del Facebook Phone?).A diferencia de otros, incluirá reconocimiento facial, el cual serviría para ingresar a las personas a sus cuentas sin tener que escribir su contraseña, indica Poder PDA Este producto sería compatible con apps como Spotify y Netflix.Habría que ver cómo manejaría la parte de seguridad Facebook, ya que un dispositivo siempre conectado, escuchando viendo es uno de los problemas más grandes a los que se enfrentaría y en este tema aún no logra salir bien parado.Sin saber si tendrá o no éxito, Facebook espera lanzar varios productos para tener una línea ioT, ahora que todas las empresas están enfocadas a lanzar productos conectados.