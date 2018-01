Magic Leap muestra sus lentes de realidad mixta

(Tomada de la Red)

Finalmente, la compañía Magic Leap ha lanzado una primera vista de su producto que por varios años ha sido tan misterioso y por el cual, grandes empresas como Google y Qualcomm apostaron en invertir grandes cantidades de dinero.Su nombre es Magic Leap One “Creator’s Edition”, y aparentemente, son unos lentes de realidad aumentada y virtual para desarrolladores que la compañía lanzará al mercado en el 2018.Lamentablemente, aún no se conocen más detalles como por ejemplo su precio o cuándo estará disponible una versión para el consumidor convencional pero, algo es algo ¿no?Físicamente, estos lentes de realidad aumentada lucen bastante ordinarios y pocos discretos, pero esperemos que su propiedad de integrar gráficos de computadora en el mundo real, haga que valga la pena vestir estos dispositivos tan llamativos.La empresa se ha encargado en destacar en estos lentes tres características especiales, una de ellas es que es Lightwear, ya que utiliza la tecnología de pantalla “Digital Lightfield” de la compañía con múltiples sensores integrados para recopilar información espacial.Por otro lado, ofrece un paquete de luz, el cual es un paquete de cadera con cinturón circular bastante grueso que contiene el cálculo que alimenta los lentes y lo conecta a ellos, y por último, su control de mano que se puede rastrear en el espacio y ayuda a los usuarios a navegar por las selecciones de los menús y al mundo que Magic Leap está construyendo.A pesar de que estos lentes de realidad mixta, como los ha llamado la empresa, por poseer tanto características de realidad aumentada como virtual, son bastante parecidos a proyectos que se han lanzado anteriormente por otras empresas.Su diseño de gran volumen en la parte frontal es bastante sorprenderte, sin embargo, por el tamaño tan angosto de sus marcos, se ha empezado a cuestionar que tanta expansión podrán ofrecer estos Magic Leap.Aunque la compañía dijo que estaba usando su tecnología “Digital Lightfield”, todavía no sabemos realmente qué significa eso y si están usando tecnología de campo de luz verdadero o algo que simplemente puede simularlo.Por otro lado, la compañía destacó que estos lentes además de ser manejados con su control de mano, utilizarán la voz, el gesto, la pose de la cabeza y la entrada de seguimiento ocular.En una entrevista con Rolling Stone, la compañía afirmó que los usuarios podrán comprar lentes de suscripción y que además estarán disponibles en dos tamaños.Asimismo, Magic Leap destacó que su plataforma vendrá con un nuevo “Portal del creador” a principios del 2018, el cual ofrecerá más herramientas a los desarrolladores para incluir documentación, herramientas y recursos.En estos momentos, sólo nos queda esperar un poco más, para descubrir todas las cualidades y el precio de este producto, que se ha encargado de tener a la expectativa a los amantes de la realidad aumentada y virtual por años. Esperemos que realmente valga la pena la espera.Más detalles en ES.DIGITALTRENDS.COM