Netflix no es el titán que muchos piensan: Hulu

En los círculos mediáticos que se arremolinan en el CES 2018, la cifra de US$8,000 se escucha por todos lados, pero Hulu no está comprando la faramalla.Su rival Netflix está gastando dinero a un ritmo vertiginoso, un nuevo récord de US$8,000 millones este año, tanto para crear como para licenciar programas y películas que alimentarán tu streaming de contenidos y te atraparán como suscriptor.Esa cifra ha desconcertado a los programadores tradicionales de televisión y ha establecido un impresionante margen de gastos para los gigantes tecnológicos como Facebook y Apple, que están recurriendo al video como un gancho para sus dispositivos y servicios.Hulu, sin embargo, no está impresionado."Se ha hecho demasiada bulla sobre esos US$8,000 millones", dijo Randy Freer, presidente ejecutivo de Hulu, el miércoles durante una conferencia de apertura en el hotel y casino Monte Carlo aquí en Las Vegas. "Hulu tiene acceso a contenido valorado entre US$20,000 millones y US$30,000 millones".El presupuesto de Hulu para programas originales es más pequeño que el de Netflix, pero su programación disponible en línea incluye contenidos de algunas de las compañías de televisión más grandes del mundo.Entre sus propietarios se incluyen NBCUniversal de Comcast, ABC, propiedad de Disney, 21st Century Fox, así como también el inversor minoritario Time Warner, propietario de HBO y CNN.La programación original canalizada a Hulu desde esas empresas, además del presupuesto de Hulu, empequeñece la de Netflix si se tiene en cuenta toda la programación en conjunto, dijo.Los comentarios de Freer llegan en un momento importante para Hulu.El servicio está experimentando una buena racha. Su serie distópica The Handmaid's Tale fue el primer programa de un servicio de streaming en ganar un Emmy para mejor drama, y comenzó a transmitir contenido en canales de televisión en vivo el año pasado. Pero su camino luce un poco incierto en el año por venir.Comcast, que ha sido un socio silencioso en Hulu durante los últimos siete años, comienza a tener voz en la estrategia de Hulu y poco después, el acuerdo de Disney el mes pasado para comprar Fox le otorgaría la propiedad mayoritaria sobre el servicio de transmisión.El éxito crítico y de premios de The Handmaid's Tale ha tenido un impacto en los suscriptores, dijo Freer.Después de la victoria de la serie en el show y de que atrajera tanta atención, "una buena cantidad de suscriptores entraron y lo primero que vieron fue The Handmaid's Tale, dijo.Freer, quien fue nombrado presidente ejecutivo de Hulu hace menos de tres meses, no dio mucho crédito a la categorización de empresas como tecnología o medios."En el mundo en el que vivimos hoy, debes ser excelente en la tecnología que se requiere para distribuir tu producto", dijo. Todas las compañías de medios también tienen que ser compañías tecnológicas, dijo.