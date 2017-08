Un cráneo de 13 millones de años revela el ancestro común

(Tomada de la Red)

Muchos hallazgos fósiles espectaculares han revelado cómo los seres humanos evolucionaron desde los antepasados comunes de los chimpancés hace 6 a 7 millones de años. Sin embargo, poco se sabía del antepasado común anterior, que vivió hace, al menos, 10 millones de años. Hasta ahora. Un cráneo completo hallado en Kenia de un bebé simio que vivió hace 13 millones de años revela cómo pudo ser el ancestro común todos los simios vivos y los humanos.El hallazgo, anunciado en la revista Nature, fue realizado por un equipo internacional liderado por Isaiah Nengo de Stony Brook University-afiliado Turkana Basin Institute y De Anza College, U.S.A.; y permite responder a preguntas que, con los fósiles anteriormente disponibles, eran difíciles de responder: ¿el ancestro común de los simios vivos y los humanos se originó en África? ¿Cómo eran estos antepasados?El nombre de la especie se ha tomado de la palabra turkana ‘ales’, que significa antepasado, indica Muy Interesante El recién descubierto fósil de los simios, apodado Alesi por sus descubridores y conocido por su número de museo KNM-NP 59050, proviene de un período de tiempo crítico en el pasado africano. En 2014, fue descubierto por el cazador de fósiles keniano John Ekusi en capas de roca de 13 millones de años en el área de Napudet, al oeste del lago Turkana, en el norte de Kenia."La localidad de Napudet nos ofrece una rara visión de un paisaje africano hace 13 millones de años", dice Craig S. Feibel de la Universidad Rutgers-Nuevo Brunswick. "Un volcán cercano enterró el bosque donde vivía el mono bebé, preservando los fósiles e innumerables árboles, y también nos proporcionó los minerales volcánicos críticos con los que pudimos fechar el fósil".Los dientes adultos ocultos del cráneo permiten afirmar que el bebé tenía alrededor de 1 año y 4 meses cuando murió.El fósil perteneció a un infante, y es el cráneo extinto de simio más completo conocido en el expediente fósil. Muchas de las partes más informativas del cráneo se conservan dentro del fósil y, para hacerlas visibles, el equipo utilizó una forma extremadamente sensible de imágenes de rayos X en 3D en la instalación de sincrotrón en Grenoble, Francia."Hemos sido capaces de revelar la cavidad cerebral, los oídos internos y los dientes adultos aún ocultos con su registro diario de líneas de crecimiento", dice Paul Tafforeau, miembro de la institución europea. "La calidad de nuestras imágenes es tan buena que pudimos establecer gracias a los dientes que el bebé tenía alrededor de 1 año y 4 meses cuando murió".Los dientes adultos aún ocultos dentro del cráneo del mono infantil también indican que el espécimen pertenecía a una nueva especie, Nyanzapithecus alesi. Hasta ahora, todas las especies de Nyanzapithecus sólo se conocían a través de los dientes y era una cuestión abierta si eran o no monos", señala John Fleagle de la Universidad Stony Brook. "Es importante destacar que el cráneo ha desarrollado totalmente los tubos óseos óseos, una característica importante que lo vincula con simios vivos", añade Ellen Miller de la Universidad de Wake Forest.Hallado en Kenia, el fósil confirma que el primer simio tuvo un origen africano.El cráneo de Alesi es aproximadamente del tamaño de un limón, y con su hocico notablemente pequeño se parece más a un gibón de bebé. "Da la impresión inicial de que es un gibón extinto", observa Chris Gilbert de Hunter College, Nueva York. "Sin embargo, nuestros análisis demuestran que esta apariencia no se encuentra exclusivamente en los gibones, sino que evolucionó varias veces entre monos extintos, monos y sus familiares".La clave de la confirmación de que la nueva especie no se trata de un gibón está en su oído interno. "Los gibones son conocidos por su comportamiento rápido y acrobático en los árboles", dice Fred Spoor del University College London y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, "pero los oídos internos de Alesi muestran que habría tenido una forma mucho más cautelosa de moverse por ahí.""Nyanzapithecus alesi fue parte de un grupo de primates que existieron en África durante más de 10 millones de años", concluye el autor principal Isaiah Nengo. "Lo que el descubrimiento de Alesi muestra es que este grupo estaba cerca del origen de los simios vivos y humanos y que este origen era africano".