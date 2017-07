Esta es la mejor postura para dormir, según la ciencia

(Tomada de la Red)

Ya hemos hablado en multitud de ocasiones de los efectos beneficiosos de dormir bien y las horas adecuadas cada día; sin embargo, nuestra postura también afecta a nuestro sueño y a cómo nos sintamos a la mañana siguiente.¿Cuál es la mejor postura para dormir? ¿Boca abajo? ¿Boca arriba? ¿De lado? La mejor postura es la que nos proporciona una mayor sensación de relajación al despertarnos y que nos ayudará a tener un mejor rendimiento al día siguiente gracias a ese aporte de energía que nos ofrece dormir bien, indica Muy Interesante Así las cosas, entre todas estas ventajas para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, hay una postura que la comunidad científica destaca: la postura de decúbito lateral izquierdo, o lo que es lo mismo, dormir de lado, preferentemente del lado izquierdo.¿Qué beneficios aporta esta postura para dormir?La causa de ciertos dolores o pasar muchas noches sin dormir (que provocan todo un abanico de riesgos para la salud) puede tener que ver con la colocación tanto de la cabeza, como de la espalda, brazos y piernas tras caer en la cama."Está clínicamente aceptado que un cambio en la posición del sueño puede beneficiar la salud sistemática de las personas", según un estudio publicado en la revista The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice.Así las cosas, dormir de lado, favorece los procesos del sistema glinfático (ese mecanismo del organismo de los mamíferos que se dedica a limpiar los desechos del sistema nervioso) que, según un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Stony Broock en Nueva York (EE. UU.), y publicado en la revista The Journal of Neuroscience, es la postura que mejor contribuye a eliminar los residuos en el cerebro y prevenir la aparición de otros problemas como la enfermedad de Alzheimer.Por si esto fuera poco, dormir del lado izquierdo también alivia la acidez estomacal y es ideal para mujeres embarazadas (tanto para su descanso como para el feto), pues esta posición apoya la columna vertebral y el cuello, lo que conduce a una noche de sueño más reparador y ayuda a prevenir lesiones a largo plazo.Por contra, recordamos que la peor posición para dormir es boca abajo, pues ejerce más presión en espalda y pulmones. Para embarazadas y personas con reflujo gástrico es aún más desaconsejado.