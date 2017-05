Uber emplea a 8 mil 400 mujeres en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En poco más de tres años de operación en el país, Uber tiene a 8 mil 400 mujeres trabajando como conductoras o repartidoras de Uber Eats, dijo Federico Ranero, director general de la firma para la zona México y el Caribe.



Uber tiene 200 mil conductores en el país y 7 millones de usuarios.

Aproximadamente, 70% de las mujeres que trabajan en Uber son madres de familia.



Irma González, maestra de preescolar jubilada, comenzó a trabajar en Uber desde agosto pasado en Torreón, Coahuila, pues con lo que recibe de pensión no cubre todos sus gastos.



“Mis dos hijos mayores primero se rieron de mí y después cuando ya me vieron detrás del volante se infartaron”, relató durante un evento de Uber para reconocer a las mamás conductoras.



“Me dijeron que cómo iba a andar en la calle, que me iba a pasar algo, pero estoy feliz, me encanta manejar”.



Irma no es propietaria del vehículo, así que de lunes a jueves lo conduce para cubrir la cuota de alquiler de auto, y los fines de semana todos los ingresos que obtiene son para ella.



Ranero dijo que 30% de sus conductores maneja menos de 10 horas a la semana y el otro 70% conduce más de 12 horas al día. Uber cobra 25% de comisión a sus conductores por viaje.



Karla Robles es socia de Uber Eats y a diario se traslada desde Zumpango a la Ciudad de México para repartir comida desde las 10 de la mañana.



“En realidad los pedidos de comida son de 2 a 4 de la tarde, pero se disparan a las 7 de la noche y de ahí hasta las 12 o 1 de la mañana”, explicó.



Karla es madre de tres hijos y actualmente trabaja horas extra para pagar la fiesta de XV años de su hija. Su esposo también es repartidor de Uber Eats.



La Ciudad de México es la segunda más importante a nivel global para Uber después de Nueva York.



Antes de activarse como socias conductoras en la aplicación, 31% de ellas era profesionista, 27% estaba desempleada y 12% se dedicaba exclusivamente al hogar.