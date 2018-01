HP presenta computadoras para el 2018

(Tomada de la Red)

HP, Inc. presentó en el CES 2018 una serie de productos que marcan el inicio de una nueva generación en computación personal y ofrecen una gran variedad de experiencias sensacionales con las PCs, ofreciendo rendimiento, diseño y funcionalidad.Los formatos empleados van desde la PC convertible así como la nueva PC Always-Connected 2-en1, más una cámara 3D y la tecnología gaming de vanguardia. Entre esas se encuentra la ya anunciada HP Spectre X360 15, la cual es acompañada de la HP Envy x2, la cámara z 3D, el Pavilion Wave, Omen Game Stream y monitor Omen x65.HP ENVY x2La HP ENVY x2, se renueva y se convierte en una PC siempre conectada, diseñada especialmente para estar siempre encendida y lista para la experiencia de trabajo, empleando procesadores Intel Core Y-Series de 7a generación optimizados para aprovechar al máximo el rendimiento, equipados con hasta 256 GB de almacenamiento SSD PCle para guardar presentaciones y multitareas con una memoria LPDDR3 de hasta 8 GB.Entre sus características principales está, cuerpo hecho de aluminio CNC, sin ventilador, un grosor de 7.9 mm con un peso de 766 gramos. Pantalla táctil WUXGA+ de 12.3 pulgadas en diagonal con Corning Gorilla Glass 4.Incluye estuche con textura tipo piel en color Azul Oxford y soporte ajustable para transformar el dispositivo en modo laptop, de lectura y tableta. El teclado portátil con luz de fondo cuenta con teclas de 13 mm que ofrecen una experiencia de teclado suave en cualquier condición de iluminación.El lápiz óptico Windows Ink ofrece una experiencia de dibujo y escritura natural, ya sea con el lápiz o de manera táctil, en forma simultánea. Ofrece hasta 17 horas de rendimiento de batería y Windows 10 Home,n Wi-Fi en sincronía con Connected Modern Standby, y conexión compatible con la opción LTE-Advanced con módems LTE Intel XMM.Estará disponible en la primavera de 2018. El precio y los operadores de servicios celulares se darán a conocer en una fecha próxima a la disponibilidad del producto, indica PoderPDA HP Z 3D CameraLa HP Z 3D Camera fortalece las experiencias de diseño con base en los modelos físicos y visuales de los artistas digitales, con las innovaciones de HP en hardware y software para crear imágenes digitales en 3D realistas, a partir de objetos reales, integrando la experiencia de Sprout de HP a la PC.Diseñada para los artistas de CG, diseñadores de 3D, desarrolladores de juegos y artistas digitales, la Cámara HP Z 3D amplía la experiencia Sprout Pro G2 con un accesorio que se sujeta fácilmente a una pantalla de computadora y se conecta mediante USB para capturar y digitalizar objetos en 3D, documentos 2D y video en vivo.Permite compartir en vivo a distancia, de manera más rápida y con más detalles, incorporando la vista del escritorio, las manos, etc., para complementar la transmisión de contenido compartido con la pantalla, el texto y la cámara.Con un diseño único, minimiza el espacio de la computadora de escritorio para una captura y visualización en tiempo real: Crea imágenes digitales parecidas a la vida real, ya sea rotando un objeto con las manos del usuario o posicionándolo bajo la cámara.Mediante un software – para registrar y escanear objetos, construye un modelo en 3D en tiempo real. Los procesos de trabajo se mejoran al escanear objetos con resoluciones de gráficos de computadora amigables que mantienen mapas de textura separados para la creación de contenidos PBR (renderizado con base en modelos físicos) y Realidad Aumentada, Realidad Virtual y realidad mezclada.La HP Z 3D Camera estará disponible únicamente en los Estados Unidos, en marzo de 2018, con un precio de $599 USD.HP Pavilion Wave con Amazon Alexa for Windows 10La HP Pavilion Wave ofrece una poderosa capacidad de cómputo con experiencias de audio sorprendentes, y ahora está diseñada para interactuar mediante la voz con Alexa de Amazon, a manos libres.La HP Pavilion Wave es una computadora de escritorio única, diseñada para aprovechar al máximo un sistema de audio avanzado, totalmente integrado, para reproducir música, escuchar el audio de las películas y de las conversaciones en la red, lo que la convierte en el dispositivo perfecto para llevar la productividad y la multitarea al siguiente nivel con Alexa de Amazon2 y así ayudarte en miles de tareas.Cuenta con integración de voz que permite controlar la música, los temporizadores, las alarmas, los dispositivos inteligentes en el hogar entre otras funciones, al pedir a Alexa que lo haga mientras se navega en la red, trabaja, o descarga contenidos.Ahora cuenta con un foco LED personalizable para indicar el momento en que Alexa está escuchando. El audio reflectivo multidireccional de 360 grados puede escuchar comandos de voz desde cualquier ángulo. HP Pavilion Wave se distribuirá con Alexa de Amazon en la primavera de 2018 con un precio inicial de $549.99 USD.OMEN Game StreamPermite a los jugadores disfrutar de los juegos top AAA, a cualquier hora y en cualquier lugar, aprovechando al máximo el poder y el rendimiento de su PC OMEN en cualquier dispositivo con Windows 10 que cuente con una conexión a internet de alta velocidad.OMEN Game Stream se distribuirá con los sistemas OMEN en la primavera de 2018.OMEN X 65 Monitor de gran formato para gaming con NVIDIA G-SYNCEs una pantalla de gran formato para juegos de próxima generación, diseñada para el hogar, y cuenta con una pantalla 4K UHD de 65 pulgadas en diagonal con tecnología de punta.La pantalla trabaja con una frecuencia de actualización de 120 Hz con una latencia ultra baja para los gamers que disfrutan de visuales espectaculares, y con el rendimiento que desean para triunfar en una competencia.La compatibilidad con 4K UHD9 y HDR-10 aporta colores, brillo y contraste sensacionales a la mayoría de los juegos vigentes en el mercado.La integración con NVIDIA G-SYNC y NVIDIA® SHIELD ofrece una pantalla con una fluidez increíble para los juegos, así como para las películas, el contenido por episodios, y la música en streaming. Estará disponible en el otoño de 2018.El precio se dará a conocer en fecha próxima a la disponibilidad del producto.