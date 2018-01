Razer Phone, ahora con Netflix HDR y Dolby Digital Plus 5.1

(Tomada de la Red)

Además de Project Linda, Razer anunció la próxima incorporación de HDR y Dolby Digital Plus 5.1 para Netflix en el Razer Phone.Actualmente, el Razer Phone se consolida como el primer teléfono inteligente que soporta formatos de audio y video más avanzados para Netflix.Listo para ser usado con HDR, la alianza con Netflix permitirá aprovechar al máximo la pantalla lista para HDR10 además de los altavoces con certificado Dolby, así como la conectividad de los auriculares que cuentan con la certificación THX.Por primera vez se ofrece el soporte Dolby Digital Plus 5.1 del Razer Phone para Netflix en un teléfono móvil. La designación se reserva normalmente para sistemas de entretenimiento y PCs superiores.Dolby Digital Plus 5.1 es la generación que se utiliza con mayor frecuencia en los sistemas de cine en casa. Aprovecha los cinco canales de banda ancha totaly un canal de efectos de baja frecuencia (el “punto uno”). 5.1 también es el componente de audio de sonido envolvente estándar de la transmisión y música digitales.Los actuales usuarios del Razer Phone también se beneficiarán de la asociación entre Netflix y Razer con una actualización que llegará a finales de este mes, la cual incluirá la aplicación de Netflix y un widget en la pantalla de inicio para facilitar el acceso, así como mejoras al firmware para la pantalla y el sonido a fin de asegurar una excelente experiencia con Netflix.Esta actualización estará precargada en todas las futuras versiones del Razer Phone, indica Poder PDA Los miembros de Netflix deben suscribirse al plan premium para ver contenido en el modo HDR, que incluye títulos como “Bright”, “Stranger Things 2” y la serie completa de Marvel.