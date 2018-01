Oculus y Xiaomi lanzarán un casco de realidad virtual en China

(Tomada de la Red)

La realidad virtual no ha despegado como se pensaba y gran parte se debe al costo de los dispositivos y los requerimientos de entrada.Hace pocos meses que fue anunciado el Oculus Go con el fin de solucionar esto y hoy se revela una nueva estrategia de Oculus para crecer la base de usuarios: lanzar unas gafas de realidad virtual en China.Oculus y Xiaomi hicieron equipo para lanzar una versión de las Oculus Go en China. Estas gafas serán distribuidas bajo el nombre de Mi VR y será Xiaomi quien se encargue de proveer el software y distribución de este dispositivo con el fin de cumplir los lineamientos del gobierno chino.Mismo hardware, diferente nombreOculus Go no depende de un teléfono o computador para trabajar, ya que cuenta con un chip Qualcomm Snapdragon 821 capaz de llevar a cabo las tareas de procesamiento.Las gafas incluyen pantallas LCD con resolución de 2560 x 1440 pixeles y son compatibles con todas las aplicaciones del Samsung Gear VR, indica fayerwayer El secreto de todo está en el software, ya que China es muy estricta en este sentido y Facebook no tiene presencia oficial en el país. Hugo Barra, quien fue clave para posicionar a Xiaomi a nivel mundial, ahora está al frente de Oculus, lo que nos hace pensar que el acuerdo fue casi transparenteDe momento no hay precio ni fecha de lanzamiento para China, solo se sabe que llegará este año a Norteamérica y se venderá por USD $199.