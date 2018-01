Crean un hogar de 'Inteligencia'

(Agencias)

Con electrodomésticos inteligentes y robots para la casa, las compañías de tecnología quieren facilitar las tareas del día a día. Durante la feria de tecnología Consumer Electronic Show, que se lleva a cabo en Las Vegas, empresas como LG y Samsung enfocaron sus presentaciones en dispositivos con Inteligencia Artificial.



LG presentó a CLOi, un pequeño robot capaz de resolver dudas, encender electrodomésticos o buscar recetas de cocina con los ingredientes que sean detectados dentro del refrigerador. La compañía surcoreana complementó la llegada de CLOi con el lanzamiento de refrigeradores, purificadores de aire y lavavajillas con Inteligencia Artificial para interactuar entre sí y controlarse de forma remota.



Por su parte, Samsung reveló sus refrigeradores Family Hub, que cuentan con una pantalla y un sistema de audio para recordar a los usuarios su agenda, reproducir contenidos en línea o monitorear el sistema de cámaras de la casa.



De acuerdo con la compañía, para 2020 todos sus dispositivos estarán conectados al Internet de las Cosas. Samsung también dio a conocer The Wall, una pantalla modular 4K que puede ampliarse de 50 hasta 160 pulgadas, al conformarse de distintos monitores.



A su vez, Sony reveló las especificaciones de Aibo, un perro robot equipado con una cámara fotográfica en su nariz y el cual es capaz de retratar a los miembros de la familia y resguardar las imágenes en la nube. Samsung también dio a conocer The Wall, una pantalla modular 4K que puede ampliarse de 50 hasta 146 pulgadas, al conformarse de distintos monitores.



“La idea es que tu puedas construir tu pantalla, como si fueran Legos, desde 50 hasta 130 pulgadas o desde 4K hasta 8K. Por el tipo de tecnología estamos buscando cuál es el socio comercial con el que llegará a México”, explicó Hervé Baurez, director de Mercadotecnia de Consumo para Samsung Latinoamérica.



Sony presentó su nueva línea de tele- visores 4K Oled Bravia A8F Series, las cuales integran un nuevo procesador X1 Ultimate, que brinda una mejor calidad en el brillo y contraste de las imágenes. Estas pantallas son capaces de interactuar con el asistente Google Assistant. Otra línea de televisores presentada fue la X900F Series, que de igual manera integra la última generación del procesador en su pantalla de hasta 85 pulga- das LCD 4K.



