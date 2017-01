¡La NASA ha descubierto gigantescas torres de hielo en Plutón!

(Tomada de la Red)

La sonda espacial New Horizons de la NASA tardó casi una década en recorrer el Sistema Solar para el histórico vuelo de Plutón en 2015, y cuando llegó allí descubrió torres de hielo impresionantes que medían 500 metros de altura.



Esta es la primera vez que se ha encontrado este fenómeno en cualquier parte del Sistema Solar que no sea en la Tierra, y ahora, un nuevo análisis de esas crestas ha identificado el proceso atmosférico que las hizo formarse.





El terreno distintivo de la paleta que se puede ver en la imagen de arriba forma parte de la región Tortarus Dorsa de Plutón, que New Horizons sobrevoló en julio de 2015.





Las crestas en la imagen se llaman penitentes y se pueden encontrar en las alturas en la tierra, tomando la forma de torres - o láminas - de nieve endurecida, todas inclinadas en dirección al sol.



Las formaciones obtienen su nombre del acto de ser penitente -como su apariencia se asemeja a una congregación de personas arrodilladas en penitencia- y ahora, gracias a la investigación dirigida por John Moores de la Universidad de York en Canadá, tenemos la primera evidencia de ellas ocurriendo en algún lugar que no sea la Tierra.



En Plutón, la temperatura es mucho más fría que en la Tierra, y la atmósfera es mucho más delgada, pero se aplican los mismos principios físicos.



Los penitentes están formados por la erosión, donde el hielo se sublima en condiciones muy frías, convirtiéndose en vapor de agua directamente, en lugar de fundirse en un líquido. Éstas torres están compuestas de metano y nitrógeno en lugar de agua, pero a pesar de su escala masiva, es el mismo proceso de sublimación que en la Tierra.