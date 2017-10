Microsoft admite que Windows Phone ha muerto

(Tomada de la Red)

Joe Belfiore, principal responsable de Windows 10, admitió finalmente este fin de semana que el sistema operativo Windows Phone para dispositivos móviles dejará de renovarse, después de que en el 2015 fuera lanzada su última versión estable.Eso sí, de acuerdo con las publicaciones en Twitter de Belfiore, la compañía planea dar soporte con actualizaciones de seguridad para los usuarios existentes, aunque no planean lanzar nuevo hardware o software basados en la plataforma móvil."Por supuesto que continuaremos con darle soporte a la plataforma... solución de errores, actualizaciones de seguridad, etc. Pero desarrollar nuevas herramientas/hardware no está dentro de nuestra atención", publicó Belfiore en una respuesta.Incluso acusó a los desarrolladores de no interesarse lo suficiente por Windows Phone, aún y cuando trataron de incentivarlos económicamente, pero la cantidad de usuarios ha bajado de manera tan significativa que ninguna compañía planea crear más aplicaciones para ellos."Hemos tratado fuertemente de incentivar a los desarrolladores de aplicaciones. Pagamos y escribimos aplicaciones para ellos... pero el volumen de usuarios es demasiado bajo para que las compañías inviertan", contestó en una segunda respuesta en Twitter.Para compensar la falta de presencia en dispositivos móviles, Microsoft comenzó a desarrollar nuevas aplicaciones y mejoras para sus plataformas más populares (Microsoft Edge, Office, Outlook, Swiftkey, Skype,etc.), con el objetivo de hacerlas más compatibles con los sistemas de iOS y Android