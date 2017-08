Licuadora inteligente facilitará la cocina a mexicanas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Sabías que el 94% de los mexicanos tiene una licuadora en casa? Y que es el electrodoméstico más comprado y utilizado a nivel nacional.



Si bien es cierto que es un aparato muy instintivo, hoy en día existen modelos y marcas que no sólo facilitan la cocina, sino también cuentan con diferentes características (como bluetooth), que hacen los sueños culinarios realidad.



Con 77 años de historia de operación, Vitamix, marca de blenders de alta tecnología y rendimiento, llega formalmente a México con su nueva línea Ascent Series.



Si nunca habían escuchado de la marca, deben saber que es de las favoritas para millones de consumidores a nivel internacional, incluyendo chefs de categoría, cadenas de cafés y restaurantes.



En un mercado con alta complejidad gastronómica, esta marca busca formar parte de los diferentes tipos de hogares en las familias mexicanas. Desde las aficionadas a la cocina, hasta quienes buscan no sacrificar sabor, pero van contra reloj al momento de cocinar.



A partir de septiembre, esta licuadora estará disponible en tiendas del país con su nueva línea Ascent Series la cual redefine por completo el concepto de blenders de alto rendimiento, y cuyo impecable diseño integra mandos intuitivos e ingeniería de punta.



Vitamix Ascent Series



¿Qué tanto puede hacer una licuadora?



Eso es lo que me preguntaba antes de conocer estas blenders. La línea Ascent Series es una herramienta práctica y versátil, desde para chefs profesionales, hasta para mamás con poco tiempo.



Estamos hablando de licuadoras inteligentes, que no sólo licúan perfectamente, sino que también baten masa (sin trabarse), hacen frapés, calientan sopa ¡y se limpian solas!



De hecho, la línea Ascent tiene conectividad inalámbrica de bluetooth. Por ahora no está habilitada, pero el plan es conectar la blender con la app Perfect Blend para tener una guía de recetas.



¿Cómo funciona?



Cuando se active el bluetooth, la licuadora automáticamente enviará la información del tamaño del contenedor a la aplicación. De esta forma la app ajustará la receta y las cantidades de ingredientes.



Esta nueva blender es la mezcla perfecta entre diseño, poder y precisión, creada para ofrecer a los consumidores una experiencia de cocina inédita mediante una interfaz práctica y una maquinaria potente, perfecta para descubrir y explorar nuevos horizontes culinarios.



"Nuestro equipo comenzó de cero al crear la nueva línea Ascent Series", mencionó Anthony M. Ciepiel, COO de Vitamix. "Acudimos con nuestros consumidores y les preguntamos cuáles eran nuestros retos y de qué forma podíamos mejorar su experiencia. Tomamos sus respuestas, las combinamos con las experiencias aprendidas a lo largo de estos 77 años y creamos una máquina como ninguna otra", agregó.



En México, Vitamix contará con 2 diferentes modelos de la línea Ascent Series.



Ambos modelos contarán con un temporizador digital inteligente con programaciones y preferencias automáticas:



•Modelo A3500 incluye cinco programas (smoothies, sopas calientes, purés, postres helados y un ciclo de autolavado), controles de pantalla táctil y un diseño impecable. El temporizador digital es programable. (Precio: $13,999.00 MXN)



•Modelo A2300 incluye un temporizador digital y tecnología de detección de contenedores. (Precio: $9,999.00 MXN)



Ambas blenders estarán disponibles a partir del 15 de agosto de 2017 en el sitio web de la marca, así como en Palacio de Hierro y Williams Sonoma.



Cada una incluye un libro con recetas, técnicas e información sobre sabores, especias e ingredientes ideales para adentrarte en tu próxima aventura culinaria.



Además cuenta con 10 años de garantía, un reflejo de su alta calidad y duración.