Entran en secreto en Baikonur y graban naves espaciales

(Tomada de la Red)

Un intrépido grupo de blogueros del canal de YouTube Exploring the Unbeaten Path ha llevado a cabo una de sus aventuras más audaces hasta el momento: penetrar en un cosmódromo activo de Rusia (aunque ubicado en Kazajistán) para encontrar dos transbordadores espaciales de la época soviética. El video fue publicado el 6 de julio y en el momento de redactar la noticia había sido vista más de 100.000 veces.Después de cruzar las vastas estepas kazajas, miembros del grupo esquivaron trampas cazabobos y patrullas de seguridad para penetrar en un 'hangar' abandonado en Baikonur.Uno de los blogueros ha descrito lo que hicieron como "la aventura más épica y peligrosa jamás emprendida", y parece que lo que encontraron dentro no les decepcionó.El hangar contenía dos enormes transbordadores del programa Burán, un proyecto cuyo objetivo era desarrollar la primera nave espacial reutilizable de la URSS.La desintegración del coloso soviético frustró el proyecto, que posteriormente quedó suspendido por Rusia en 1993, después de llevar a cabo una sola misión no tripulada.El centro espacial ruso de Baikonur, inaugurado en 1955, es el más grande y antiguo del mundo.Desde allí en 1961 voló hacia el espacio Yuri Gagarin, y actualmente es el único punto desde donde despegan las naves que se dirigen a la Estación Espacial Internacional (EEI).https://actualidad.rt.com/actualidad/243943-youtube-baikonur-nave-espacial-union-sovietica