Empresa china pierde 17.500 millones de dólares por una publicación

(Tomada de la Red)

Las acciones de Tencent Holdings, la compañía líder en ingresos en el mercado mundial de videojuegos, con un valor de mercado de 333.000 millones de dólares, sufrieron el martes un descenso de 4,1%, su mayor caída en un solo día en los últimos 17 meses, informa Reuters.Por su parte, 'South China Morning Post' reporta que la empresa perdió 17.500 millones dólares de su valor en el mercado.La caída fue precedida por la publicación este lunes de un artículo en el diario chino 'People's Daily' en que se vertían críticas contra la empresa por la adicción que está creando su juego 'Honour of Kings' en los menores del país asiático.El juego fue calificado de "veneno" por 'People's Daily', que también escribió que es imprescindible ejercer un control regulatorio de estos "juegos sociales".Acto seguido, la empresa anunció restricciones para los usuarios más jóvenes de su aplicación móvil y estableció un límite diario según el cual los menores de 12 años solo pueden jugar una hora al día, y los menores de 18, dos.También se restringió el acceso a los menores a partir de las 9 de la noche.El juego de rol en línea 'Honor of Kings' goza de enorme popularidad en China, pero en Occidente sigue siendo desconocido.Cuenta con más de 200 millones de jugadores, más de 80 millones de los cuales son usuarios activos diarios.Aunque el sitio web oficial de Tencent para el juego anuncia que es "para los que tienen 16 años y más", no prohíbe el acceso a usuarios más jóvenes.