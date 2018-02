Sonda rompe marca de foto tomadas desde el sitio más lejano

CABO CAÑAVERAL, Florida(AP)

Una sonda espacial de la NASA que transmitió imágenes cercanas de Plutón ha logrado la marca de las fotografías tomadas desde el punto más distante de la Tierra.



En diciembre _cuando estaba a 6.120 millones de kilómetros (3.790 millones de millas) de la Tierra_ la sonda New Horizons fotografió un cúmulo de estrellas. La fotografía superó las imágenes de la Tierra tomadas por la sonda Voyager 1 de la NASA en 1990, las cuales fueron tomadas a 6.060 millones de kilómetros (3.750 millones de millas) de distancia.



New Horizons tomó en diciembre más fotografías en su incursión hacia el cosmos profundo. Estas imágenes muestran dos objetos en el cinturón de Kuiper, en las orillas de nuestro sistema solar.

La NASA dio a conocer las imágenes esta semana.



New Horizons pasó por Plutón en 2015. Se dirige a un encuentro incluso más cercano con otro mundo gélido, 1.600 millones de kilómetros (1.000 millones de millas) más allá de Plutón, para el 1 de enero de 2019. El objeto es conocido como 2014 MU69. La nave pasará a 3.500 kilómetros (2.175 millas) de él.



“New Horizons no podría ser mejor”, dijo el principal científico de la misión, Alan Stern, del Instituto de Investigación del Suroeste, en Colorado.



New Horizons se encuentra en hibernación electrónica. Los controladores de la misión en el laboratorio de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland, despertarán la sonda en junio y comenzarán a prepararla para el sobrevuelo.

La sonda fue lanzada en 2006.