Con el alcoholímetro BACtrack C6 podrías evitar ir a la cárcel

(Tomada de la Red)

La vida real no es un juego de monopolio, y si caes preso por haber estado bajo la influencia del alcohol las consecuencias son graves. Pero un producto nuevo te avisará cuando puedes volver a tomar el volante de tu carro.BACtrack, una compañía con más de 15 años fabricando alcoholímetros para los consumidores al igual que las autoridades, presentó en ocasión de la feria internacional de tecnología CES 2018 su más reciente dispositivo, el BACtrack C6.Según la compañía, el C6 es tan preciso que puede avisarle al usuario cuando el nivel de alcohol en su sangre vuelva a cero. En EE.UU. el máximo nivel del alcohol no puede exceder 0.08 por ciento, indica Cnet Además de su precisión, según la compañía, el C6 -- que se puede llevar en el llavero -- no solo te muestra el nivel de alcohol en el dispositivo sino que también le manda la información a un app en tu celular para rastrear los resultados.El BACtrack sale a la venta el 15 de enero por el sitio Web de la compañía. Su precio es de US$50.