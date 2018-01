BlackBerry anuncia dos nuevos teléfonos en CES2018

(Tomada de la Red)

Hace exactamente un año, durante el CES 2017, el fabricante de dispositivos BlackBerry, TCL Inc. dijo que tramitaría la licencia del nombre de BlackBerry y se haría cargo de la fabricación y venta de nuevos teléfonos.



TCL, que en el pasado ya ha fabricado teléfonos bajo la marca BlackBerry, siempre ha sido un socio fuerte de la casa matriz canadiense, y con anuncios como el del año pasado y los rumores que se han levantado hoy, siempre nos entusiasma y nos hace recordar las épocas doradas de los teclados físicos.



El hecho de que TCL se haya comprometido en varias ocasiones a crear no uno, sino al menos dos nuevos BlackBerry, sugiere que todavía hay algo de esperanza en los propietarios de la marca.



Las afirmaciones, además, encuentran eco entre los millares de fanáticos que la marca acumuló durante sus años dorados, un grupo de usuarios que sin importar el look “antiguo” de los nuevos modelos, los comprarían a la primera oportunidad.



De algo podemos estar seguros, TCL no tomará una decisión a la ligera, pero si hay señales de que todavía apuesta al negocio al plazo, y que está cumpliendo su promesa de reconstruir la cartera más amplia de teléfonos BlackBerry.



“Es un proyecto”, dijo Neil Shah, analista de Counterpoint Research, quien estima que TCL pudo haber distribuido unos 170,000 BlackBerrys en el cuarto trimestre del año pasado. “Cuando todo comience, serán pasos de bebé”.



TCL, por su parte, insiste en que hay clientes que se mueren por su duración de la batería, el teclado y la seguridad que solo un teléfono BlackBerry ofrece.



Alaine Lejeune, gerente general global de BlackBerry Mobile de TCL, dijo en una entrevista el domingo que las ventas de BlackBerry de la compañía en 2017 superaron las expectativas en un 50 por ciento.



De momento, en el stand de BlackBerry ubicado en el Mandalay Bay, sede del CES2018 no se reporta mayor movimiento.



Ejecutivos de TCL se negaron a dar detalles sobre los nuevos teléfonos y solo dijeron que cada uno vendrá con un teclado físico.



“Queremos construir una categoría de teclado”, dijo Francois Mahieu, vicepresidente y gerente general de ventas globales y marketing regional para el negocio de BlackBerry de TCL.



