El ibuprofeno podría causar infertilidad en los hombres, señala un estudio

(GH)

El ampliamente utilizado analgésico ibuprofeno de venta libre puede representar una amenaza para la fertilidad masculina, sugiere un pequeño estudio, señala CBS News Los investigadores descubrieron que los hombres jóvenes que tomaron ibuprofeno en dosis desarrollaron una condición hormonal relacionada con fertilidad reducida.Los hallazgos fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.El estudio incluyó 31 hombres, entre 18 y 35 años.Catorce de ellos tomaron una dosis diaria de ibuprofeno que muchos atletas profesionales y aficionados toman: 600 miligramos dos veces al día.Esta dosis de 1 mil 200 mg por día es el límite máximo que figura en las etiquetas de los productos genéricos de ibuprofeno.Los otros 17 hombres en el estudio tomaron un placebo.Si bien "es seguro" que los efectos hormonales en los participantes del estudio que usaron ibuprofeno por poco tiempo son reversibles, se desconoce si esto es cierto después del uso de ibuprofeno a largo plazo, dijo a la CNN el coautor del estudio Bernard Jegou, director del Instituto de la investigación en Salud Ambiental y Ocupacional en Francia.Aunque este fue un estudio pequeño y se necesita más investigación, los hallazgos son importantes porque el ibuprofeno es uno de los medicamentos más utilizados, informó Erma Drobnis, profesora asociada de medicina reproductiva y fertilidad en la Universidad de Missouri, Columbia.En 14 días, los hombres que tomaban ibuprofeno desarrollaron la condición hormonal relacionada con una fertilidad más baja. Si ocurre en hombres, esta condición generalmente comienza en la mediana edad.El consumo excesivo de analgésicos como el ibuprofeno o el diclofenaco aumentan los riesgos de sufrir un paro cardíaco, de acuerdo a un estudio elaborado por cardiólogos del hospital universitario de Gentofte, Dinamarca.Consumir estos medicamentos de venta libre, se asocia con un aumento de 31% del riesgo de tener un paro cardíaco. El diclofenaco aumenta el riesgo en un 50%.El profesor Gunnar Gislason, de la Universidad de Copenhagen, advirtió que se deben de tomar medidas para restringir la venta de ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos:“Permitir que estos medicamentos sean comprados sin receta y sin ningún consejo o restricción envía el mensaje al público de que son seguros”, dijo.Gislason exhortó a las personas que sufren de algún mal relacionado con el corazón a evitar el consumo de ibuprofeno.“Los antiinflamatorios deben ser utilizados con precaución y con una indicación válida, probablemente deberían evitarse en pacientes con enfermedad cardiovascular o con muchos factores de riesgo cardiovascular”, agregó.Además consideró que estos medicamentos no se deberían de vender en supermercados donde no hay asesoramiento profesional sobre cómo usarlos.