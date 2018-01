Mexicano gana primer lugar en certamen iberoamericano de matemáticas

(Tomada de la Red)

Óscar Samuel Henney Arthur, alumno de la licenciatura en Matemáticas de la UNAM, obtuvo el primer lugar de la IX Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas (CIIM), efectuada en Quito, Ecuador.



Pero no fue el único en ganar medallas: sus compañeros Jorge Fernández Hidalgo y José Ramón Tuirán Rangel lograron plata, y Siddartha Emmanuel Morales Guzmán, Héctor de la Rosa Prado y Gerardo Martín Franco Córdova, bronce.



En el certamen el joven mexicano superó a 16 representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Costa Rica, entre otros, que acudieron al campus de la Universidad de San Francisco de Quito.



"Óscar les ganó a todos, quedó en el primer lugar del concurso y hubo una diferencia muy grande entre su puntuación y la de los otros chicos a los que les dieron presea de oro", explicó Fernández Hidalgo a su regreso a la Facultad de Ciencias.



Luis Eduardo García Hernández, profesor de esa entidad académica y encargado de la preparación de los jóvenes, precisó que la CIIM es el encuentro más importante del continente en su área y cada vez con más prestigio en el mundo.



"La UNAM ya está haciendo tradición en este tipo de certámenes y es una universidad a la que le va muy bien. Los muchachos viven esta experiencia desde el bachillerato, así que saben la responsabilidad de representar a la institución en estas reuniones", comentó.



La CIIM incentiva el estudio de las matemáticas y la excelencia académica en la región, mejorando las capacidades científicas y el desarrollo social, cultural y económico de los países.



Como parte de la competencia, los participantes resolvieron seis problemas matemáticos con diversos grados de dificultad, que ponen a prueba no sólo el conocimiento, sino también el ingenio para encontrar la solución, afirmaron los jóvenes.



"Algunos fueron creados por exalumnos de la Facultad de Ciencias; de hecho, pienso proponer problemas para el siguiente evento", añadió Fernández Hidalgo.



Los jóvenes universitarios compartieron que en su viaje hicieron varios amigos, sobre todo de Costa Rica, Brasil, Ecuador y Argentina, y alentaron a los estudiantes de la UNAM a participar en estos concursos, pues además del reto de resolver problemas matemáticos que difícilmente se ven en la escuela, les permite abrir nuevas opciones para su futuro.



"Las personas que conoces en este tipo de encuentros muchas veces se convierten en tus amigos de toda la vida. Sabes que puedes contar con ellos y resolver desde una trivialidad hasta un gran ejercicio numérico", enfatizó García Hernández.



Pero los retos no han terminado, pues recientemente otro equipo puma calificó para asistir a la International Collegiate Programming Contest (ICPC, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo del 15 al 20 de abril próximo en Beijing, China, y también se esperan buenos resultados, concluyó Fernández Hidalgo.