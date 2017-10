Así camina por la arena de la playa una estrella de mar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las criaturas del mar son fascinantes. Y hoy, aprenderemos algunas cosas sobre las estrellas de mar.¿Te has preguntado alguna vez cómo caminan las estrellas de mar?A pesar de que parecen tener cinco extremidades, en realidad tienen miles de cilios en la parte inferior de sus cuerpos, que les ayudan a llegar desde el punto A al punto B, informa Hellogiggles Las estrellas de mar pueden regenerar las extremidades, y ¿sabía que no pueden ver el color?Tienen un ojo en el extremo de cada brazo, pero no pueden decir de qué color que el compañero que está nadando hacia ellas.Además, ¡Las estrellas de mar no son en realidad peces!Según National Geographic, son equinodermos, estrechamente relacionados con erizos de mar y dólares de arena.Ahora que ya sabes algunas cosas acerca de las estrellas del mar, ¿alguna vez has visto cómo dan un paseo fuera del agua?Tampoco lo habíamos visto... hasta ahora.Echa un vistazo a este video y prepárate para ser hipnotizado: