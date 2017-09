Las luces verdes no tienen relación con el sismo: jefa del SSN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Xyoli Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional (SSN), indicó que el sismo que ocurrió la noche de ayer jueves y que tuvo una intensidad de 8.2 grados, no tiene ninguna relación con las supuestas luces color verde que algunas personas han reportado.



"En cuanto a las luces no hay ninguna explicación. El origen del sismo tuvo lugar a 58 kilómetros de profundidad, el epicentro se encuentra en el océano, los reportes de estas luces son en diferentes lugares de la República. No están relacionados con el sismo", comentó.



En conferencia de prensa realizada en la UNAM, la especialista señaló que el sismo ocurrido cerca de Pijijiapan, Chiapas, tampoco tiene relación con los ensayos nucleares que realizó el gobierno norcoreano en días pasados.



"No tiene ninguna relación con este sismo, es un evento que está ocurriendo al otro lado del mundo que no tiene la magnitud, ni la energía para provocar en otro lado del mundo un sismo", dijo.



Xyoli Pérez indicó que el sismo que ocurrió la noche de ayer jueves, tuvo una duración aproximada de 135 segundos del epicentro, que se ubicó en las cercanías de Pijijiapan, Chiapas, a la Ciudad de México.



La investigadora detalló que el movimiento ocurrió a las 23:49:18 horas, con una profundidad fue de 58 kilómetros y fue sentido en el Sur y Centro del país.