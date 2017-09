Aplicaciones que te ayudarán en caso de un desastre natural

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Estas apps te serán de utilidad en caso de inundaciones, accidentes automovilísticos o sismos. ¿Qué esperas para descargarlas?



Primeros auxilios



Una aplicación desarrollada por la Cruz Roja ayuda a los usuarios a saber qué es lo que deben hacer en caso de enfrentarse a un accidente, enfermedad o una situación en medio de un fenómeno natural.



La app incluye información y videos que explican cómo dar primeros auxilios, qué hacer en caso de terremotos, incendios, epidemias, emergencias químicas, sequías, entre otros.



Además, resulta conveniente en el día a día, pues cuenta con un botón de emergencia que proporciona ayuda ante diversas situaciones como crisis asmática, alergias, fracturas y quemaduras.



SkyAlert



Disponible para cualquier sistema operativo. Emite una alerta sísmica a partir de la intensidad mínima que tú mismo puedes configurar. Tiene cobertura en los estados de Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. También envía alertas sobre tormentas y contingencias ambientales.



Bridgefy



Esta aplicación permite chatear a través de Bluetooth con otras personas que se encuentran a menos de 100 metros de distancia sin la necesidad de estar conectado a Internet.



Funciona de tres formas: como un chat privado; a través de terceros, ejemplo: una persona (A) puede hablar con otra (C), si un tercero (B) se encuentra en medio, esto, además, permite extender el rango de alcance. O en un modo público con cualquier persona que tenga la aplicación instalada y se encuentre dentro del rango.



Waze



Es una aplicación de tráfico en la que colaboran los propios conductores, es por ello que promete ofrecer información en tiempo real, no sólo del tránsito sino de los imprevistos y accidentes que puedes encontrar en el camino.



Facebook: Comprobación del estado de seguridad



No es una aplicación como tal, sino una opción que la red social activa cuando hay desastres naturales. Según el sitio oficial de la aplicación, "Si muchas personas de la zona afectada están haciendo publicaciones sobre el incidente, se activará la comprobación del estado de seguridad y esas personas de la zona pueden recibir una notificación de Facebook para que confirmen que están bien.



Los usuarios también pueden preguntar a sus amigos de Facebook si se encuentran bien yendo a 'Comprobación del estado de seguridad' y haciendo clic en 'Preguntar si está bien'.



CDMX



Esta no es una aplicación que funcione exclusivamente para los desastres naturales, ya que cuenta con información sobre el Hoy no circula, el clima, la calidad del aire, la red de trasporte y la información del tráfico vehicular en la Ciudad de México; sin embargo, también brinda los teléfonos de emergencia de Locatel, Cruz Roja y Protección Civil.