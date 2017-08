Consejos para ver el próximo eclipse solar

(Tomada de la Red)

Aproximadamente cada año y medio tiene lugar un eclipse solar en la Tierra, y su visibilidad suele darse solo en zonas remotas del planeta.El próximo 21 de agosto el eclipse de Sol que va a atravesar el territorio continental de los Estados Unidos es un evento con unas características sin precedentes desde hace 99 años.En Baja california y Sonora tendremos la suerte de contemplar cómo la luna bloqueará completamente el Sol durante unas horas. El eclipse hará visible la corona solar, la atmósfera del Sol, de otro modo oculta. Las estrellas más brillantes y otros planetas también serán visibles.La única manera segura de mirar al Sol durante el evento es a través de filtros homologados. Los trucos caseros pueden ser peligrosos, indica Muy Interesante No obstante, para disfrutar del evento, es importante hacerlo con unas medidas de seguridad.La única manera segura de mirar directamente al Sol no cubierto o parcialmente eclipsado es a través de filtros solares homologados y diseñados para ese propósito, como gafas de eclipse o visores solares de mano. Al contrario de lo que podamos pensar, filtros caseros o gafas de sol ordinarias, incluso los muy oscuros, no son seguros para mirar al Sol.Como explica Pawley, "no son válidos los trucos caseros y, por supuesto, tampoco las gafas de Sol, pues en el mejor de los casos esas herramientas reducen un poco el brillo visible de la estrella pero son transparentes a otras formas de radiación, con lo cual el peligro permanece, incluso aumentado por la falsa sensación de seguridad que transmiten".Muchos investigadores y ciudadanos aprovecharán esta oportunidad única para estudiar nuestro Sol, el Sistema Solar y la Tierra en raras circunstancias como esta.El bloqueo repentino del Sol durante un eclipse reduce la luz y cambia la temperatura en el suelo, creando condiciones que pueden afectar el clima local y al comportamiento animal.La comprensión del Sol siempre ha sido una prioridad para los científicos espaciales. Estos científicos estudian cómo el Sol afecta al espacio y el espacio, al ambiente de los planetas. Como fuente de luz y calor para la vida en la Tierra, los científicos quieren entender cómo funciona nuestro Sol, por qué cambia y cómo estos cambios influyen en la vida en la Tierra.El constante flujo de material solar y radiación puede afectar a las naves espaciales, sistemas de comunicaciones y astronautas en órbita.Las naves espaciales de la NASA que capturarán el evento: el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, que girará hacia la Tierra para rastrear la sombra de la luna en nuestro planeta; un observador desde la nave espacial, que puede observar la sombra de la Luna y medir cómo afecta al tiempo de la Tierra; y una flota de observación solar de naves espaciales.