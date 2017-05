Ocupa materia oscura 24% del Universo: Darío Núñez

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La materia oscura es una predicción de la Teoría de la relatividad general de Albert Einstein, la cual establece que hay materia que no vemos pero que afecta el movimiento de los cuerpos, explicó el investigador del departamento de Gravitación y Teoría de Campos del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Darío Núñez Zúñiga.



“En el Universo, 71% lo ocupa la energía oscura, 4% ‘nosotros’, los que estamos hecho de núcleos y átomos -la materia visible- y 24% la materia oscura”, detalló el científico en entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, al término de la charla "Materia oscura en el Universo ¿cómo sabemos que está ahí?" que ofreció en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, dentro del programa Jueves de Astronomía.



El doctor en física teórica por la Universidad Lomonosov de Moscú, aclaró que la Teoría de la relatividad hace fuertes predicciones sobre la materia oscura, pero de ella se sabe muy poco.



“Podría incluso crear túneles en el espacio, no lo sabemos, lo primero es definirla, encontrarla y que se pudiera usar, sería interesante.



“La ciencia es la manera en que avanza el conocimiento y la investigación: Tienes una teoría, te hace predicciones, tienes luego observaciones, se comparan con la teoría y de ese modo vas fortaleciendo tu conocimiento sobre el Universo y eso es importantísimo”, subrayó el integrante del Sistema Nacional de Investigadores.



La explicación de la materia oscura



Durante la plática que ofreció ante un auditorio que fue insuficiente para albergar a todos los interesados los asistentes ocuparon también los pasillos el doctor Darío Núñez enumeró algunas características de la materia oscura: Es una predicción de la Teoría gravitatoria; su distribución es consistente con las observaciones, implica que es creciente, a diferencia de la visible; su interrelación con la materia visible, bariónica y con la radiación electromagnética, es únicamente gravitatoria; debe ser una materia neutra y estable, y también rodea a las galaxias.



El doctor Darío Núñez, cuyas líneas de investigación son la cosmología, ondas gravitacionales, relatividad general, relatividad numérica y materia oscura, comentó que ésta última es una predicción teórica y no ha sido detectada de otro modo que no sea por el efecto gravitatorio.



Hay propuestas en las que se considera modificar a la Teoría gravitatoria a modo de no ser necesario incluir las componentes oscuras, como modificar la Ley gravitatoria de Newton o modificar la teoría lagrangiana de la relatividad general, sin embargo, ninguna alternativa ha sido capaz de describir consistentemente los grupos de observaciones y recuperar los éxitos de la Relatividad General.