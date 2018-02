Facebook pone a prueba el 'no me gusta' en algunos usuarios

(Tomada de la Red)

El despliegue viene después de años de rumores, que la propia compañía ha ayudado a alimentar a través de mensajes mixtos.No está claro si la función se lanzará alguna vez a todos los usuarios, y Facebook aún no ha respondido.En una declaración a Gizmodo , Facebook describió la prueba como breve y se distanció de la noción de que la nueva acción "negativa" era de alguna manera un botón antipatía."Estamos explorando una función para que las personas nos envíen opinión sobre los comentarios en las publicaciones de las páginas públicas ", escribió un vocero,"Esto solo se aplica a un pequeño grupo de personas en los Estados Unidos.Facebook aclaró que las publicaciones públicas en las que la prueba se ejecuta actualmente para un 5 por ciento estimado de usuarios de Android solamente, no afectan la clasificación y el número de votos negativos no se muestra de ninguna manera.