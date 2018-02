Esta publicación es la más popular de todos los tiempos en Instagram

(Tomada de la Red)

stormi webster 👼🏽 15.4m Likes, 793.6k Comments - Kylie (@kyliejenner) on Instagram: "stormi webster 👼🏽"

Con más de 14,3 millones de 'me gusta', la publicación de esta celebridad superó el récord anterior establecido por Cristiano Ronaldo.Una publicación de Kylie Jenner en Instagram, donde muestra la foto de su recién nacida bebé y da a conocer su nombre (Stormi), ha batido récord en la cantidad de 'me gusta' recibidos por usuarios de esa red social, informa Variety.La publicación, subida en la tarde del martes, ha ganado hasta el momento 14.318.892 'me gusta'.El récord anterior pertenecía a un mensaje similar del futbolista Cristiano Ronaldo, de noviembre de 2017, en el que mostraba a su novia y su también recién nacido bebé, que 'gustó' a 11.326.615 usuarios.Kylie Jenner, diseñadora y modelo estadounidense, es considerada asimismo una de las celebridades más seguidas en Instagram, donde cuenta con 103 millones de seguidores, indica Informe21