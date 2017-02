Facebook lanza Community Help

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La red social Facebook agregó una nueva herramienta a su plataforma de respuesta de crisis Safety Check, que a partir de ahora también permitirá a las personas pedir y ofrecer comida, refugio y transporte.



Safety Check es una forma simple de comunicarse con amigos y familiares tras una crisis o un desastre natural, que permite a las personas notificar que se encuentran a salvo.



La nueva herramienta llamada Community Help, amplía el alcance de Safety Check, lo que le permite a las personas para ayudarse mutuamente y de manera directa.



¿Cómo funciona?



Una vez que Safety Check es activado tras una crisis o desastre natural, las personas comenzarán a ver la herramienta de Community Help.



Community Help permitirá a las personas ofrecer o brindar ayuda, además de comunicarse con otras al utilizar Safety Check.



Las publicaciones podrán ser vistas por categoría o lugar, facilitando la búsqueda de la ayuda.



Community Help estará disponible tras incidentes como terremotos o incendios.



Comenzaremos a probar la herramienta en Arabia Saudita, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y Estados Unidos, para entender cómo las personas utilizan el Community Help, y así extenderlo después a otros países y otros tipos de incidentes.



Para empezar, Community Help estará disponible para incidentes naturales o eventuales como un terremoto o un incendio en un edificio.



Durante la primera semana, los usuarios de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India y Arabia Saudita podrán utilizar la nueva herramienta.



No obstante, a medida que aprendamos más acerca de cómo la gente usa el producto, buscaremos mejorarlo y hacerlo disponible para todos los países, incluyendo los diferentes tipos de accidentes que se puedan presentar.



Por otro lado, para que los usuarios utilicen Community Help después de un incidente, primero deben activar la herramienta Safety Check que ya conocen.



Sin embargo, para que esta sea activada es necesario que sucedan dos cosas:



En primer lugar, las agencias globales de reportes de crisis como iJET Internacional y NC4 alertan a Facebook de que ha ocurrido un incidente y le dan un título.



Posterior a ello, comenzamos a supervisar los mensajes sobre el incidente en la zona.



En segundo lugar, si muchas personas se encuentran hablando sobre el incidente, ellos mismos pueden marcarse a salvo e invitar a otros usuarios a hacer lo mismo.