Todo lo que mostró Sony en CES 2018

(Tomada de la Red)

Como cada año, la japonesa Sony fue la última en realizar su conferencia de prensa en el día asignado para eso en CES, la mayor feria de tecnología de Estados Unidos.Y como cada año, Sony trajo una abrumadora colección de nuevos productos, estándares y tecnologías a CES 2018.Pero, a diferencia de sus mayores competidores, las surcoreanas LG y Samsung, Sony se concentró en transmitir un tema diferente.Mientras que las dos primeras hicieron énfasis en la conectividad e inteligencia artificial de sus productos, Sony introdujo el término "tecnología empática" como inspiración de su presentación. La pregunta es si los consumidores reaccionarán bien al concepto.Kazuo Hirai, presidente de Sony Corporation, gusta de usar del término "kando" para definir los productos de su empresa, el cual definió como "el arte que promete emocionarte. El ejecutivo recordó en su introducción que su empresa hace productos "diseñados para tener una posición personal e individual en todas sus vidas".Hirai hizo un recorrido por el estatus de las distintas divisiones de la gigante de la tecnología. Su unidad de videojuegos ha vendido 74.6 millones de unidades de su consola PlayStation 4 desde su lanzamiento en 2013, dijo.También repasó los logros de su división de cine Sony Pictures, que lanzó la aclamada película Blade Runner 2049, o de Sony Music, que editó música de artistas como Harry Styles y DJ Khaled, indica Cnet Pero CES es una feria de tecnología, y en ese aspecto Sony no trajo nada que podría definirse como impresionante. Su línea Bravia OLED, introducida el año pasado con la línea A1E, se expande a un línea más, la serie A8F con 4K y HDR. Ambas series usan el procesador X1 Extreme de Sony. La empresa está probando un nuevo chip para televisores, el X1 Ultimate, que promete duplicar el poder del Extreme y procesar 8K HDR en tiempo real. Sony también lanzará la serie LCD X9000F. Ambas series nuevas llegarán en la primavera de 2018.Sus televisores Bravia serán compatibles con las asistentes digitales de Amazon y Google a través de las bocinas inteligentes que funcionen con ellos.Entre otras cosas, Sony también trajo una barra de sonido, la HT-Z9F, que es compatible con Dolby Atmos. La empresa también introdujo su serie de audífonos inalámbricos deportivos WF-SP700N, con cancelación de ruido y resitentes a las salpicaduras. Vendrán en versiones totalmente sin cables o conectados con un cable de nuca; llegarán en 2018.Pero Hirai también puso énfasis en uno de los negocios más importantes de Sony: la venta de sensores de imagen, incluso señalando que la probabilidad de que la mayoría de los teléfonos de los asistentes a la conferencia de prensa tuvieran sensores de imagen Sony incluso si el celular no es de esa marca.Hirai dijo que Sony está trabajando intensamente con varias empresas de la industria automotriz – desde Hyundai, Toyota y Nissan hasta Nvidia y Bosch – para llevar sus sensores de imagen avanzados a la tecnología de autos autónomos. Dijo que en algunos casos los vehículos requieren de hasta 10 sensores para tener visibilidad de 360 grados.Y, para terminar, Hirai volvió al tema de la empatía con la presentación en el escenario de la segunda generación de su robot Aibo, un perrito que en su versión de 2018 es más inteligente y, por supuesto, avanzado.¿Aibo será suficiente para que Sony desbanque a las LG y Samsung del mundo? Definitivamente no, pero aun así logró robarle varios suspiros a los asistentes a la conferencia de prensa, si bien no dejó a nadie con la boca abierta.