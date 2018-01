Streety, la app para vigilar el vecindario

(Tomada de la Red)

La marca especializada en seguridad inteligente para el hogar, Vivint, ha creado una aplicación que pretende ampliar esos sistemas de seguridad en la comunidad donde vivimos.Esta aplicación lleva por nombre Streety y ha sido presentada en CES 2018, el evento que nos mantiene al tanto de las nuevas propuestas de hardware y software que tienen las grandes y poderosas compañías para sorprendernos.Streety estará disponible para dispositivos Android y iOS de forma gratuita. Se trata, básicamente, de hacer que los vecinos puedan ver y compartir imágenes de cámaras de seguridad y vídeos grabados para sentirse más tranquilos dentro de su vecindario.Para evitar que personas mal intencionadas usen esta aplicación, Vivint garantiza un mecanismo de verificación de terceros para comprobar que los usuarios que indiquen que viven en determinado lugar, realmente sean habitantes de tal sitio. De esta manera se le autoriza a que puedan tener acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad.Cada vecindario estará cercado por un radio de 200 metros, así, las personas con esta aplicación y dentro de ese entorno, podrán comunicarse entre sí, indica tekcrispy Los usuarios de Streety podrán seleccionar cuáles cámaras de seguridad podrán ver los demás, así como qué usuarios tendrán la oportunidad de mirra el material reproducido y cada cuánto pueden hacerlo.La dinámica para poder ver los videos que en primera instancia no estén autorizados por el dueño de la cámara empieza por realizar una solicitud, una vez aceptada por el propietario, el video pasará a la aplicación para ser visualizado.Como es natural, para que estos videos puedan ser compartidos fácilmente y en tiempo real, las cámaras de seguridad deben ser de Vivint, pero las personas que no tengan este tipo de cámaras, podrán subir las grabaciones de sus cámaras particulares.Esta herramienta de seguridad no solo comparte imágenes y videos. En caso de haber una alerta en la comunidad, los vecinos podrán publicar mensajes para avisarles a todos.Por ahora, solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, pero pronto estará disponible a más países en la tienda de Google y iTunes.