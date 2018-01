Bixby, televisor The Wall y AI

(Tomada de la Red)

La conferencia de prensa de Samsung en CES 2018 fue distinta a la de ediciones pasadas.Por un lado, en lugar de anunciar con bomba y platillo sus nuevos televisores, neveras y otros productos electrónicos, la empresa se enfocó en cómo los dispositivos de Samsung encuadran dentro del concepto de la "inteligencia de las cosas" (o sea, todo dispositivo con inteligencia).La feria CES es clave para Samsung este año, en momentos en que la empresa trata de demostrar que es más que sólo un fabricante de teléfonos y televisores. Samsung ha tratado de hacer que sus productos interactúen entre sí, pero ha fracasado en la creación de un ecosistema al nivel de Apple (iOS, Mac, Apple TV, Apple Watch) o incluso Amazon (con la cada vez más omnipresente asistente digital Alexa).Este año, la empresa intentará simplificar su software y sus servicios para facilitar el uso de sus productos y fomentar la fidelidad de marca, indica Cnet Una manera en que logrará este objetivo es a través de Bixby, su asistente de voz que mostró por primera vez el año pasado en el Galaxy S8 y que aparecerá en televisores y algunos electrodomésticos este año.Samsung habló también sobre otros servicios como el SmartThings Cloud.TelevisoresEl televisor modular que Samsung llama The Wall te permite configurar tu dispositivo al tamaño que quieras. La empresa mostró una versión de 146 pulgadas.Los televisores Samsung de 2018 tendrán compatibilidad con Bixby para hacer búsquedas de programas de televisión, películas, pedir el pronóstico del tiempo, pedir que se enciendan las luces, reproducir una canción de Spotify, mostrar fotos de la nube y hasta jugar a la trivia.El mejor televisor de Samsung utiliza QLED, que se posiciona para desafiar a OLED, aún no tiene un nombre (Samsung usa OLED en sus dispositivos móviles pero no en sus televisores).El televisor Q9S, que Samsung denomina como el primer televisor 8K de 85 pulgadas con inteligencia artificial, apunta a que el contenido 4K se va aun mejor.Software y serviciosLa nube SmartThings funcionará con todos los dispositivos Samsung, así como también con otros productos con los que ya es compatible. También se integra con la nube Ignite de Harman que se utiliza en los carros conectados.La meta es facilitar el funcionamiento mutuo de los dispositivos. Llega en primavera.El app SmartThings permite que tu televisor funcione como el centro de control de los dispositivos inteligentes del hogar, desde luces hasta termostatos y cámaras de seguridad (SmartThings es propiedad de Samsung).El app SmartThings llegará al reloj inteligente Gear S3 este año para que puedas controlar las luces y otros dispositivos inteligentes desde tu muñeca.El 90 por ciento de los dispositivos de Samsung ya están conectados a Internet. Par 2020, todos estarán conectados y tendrán la inteligencia de Bixby.ComputadorasNuevas computadoras portátiles que incluyen a la Notebook 7 Spin y una laptop convertible con una bisagra de 360 grados.La Notebook 9 Spin combina las portátiles Notebook 9 de 15 pulgadas y la Notebook 9 Pro en una laptop convertible de 13.3 pulgadas con compatibilidad con lápiz óptico.ElectrodomésticosLa lavadora WW6850N con tecnología QuickDrive para lavar ropa hasta 35 por ciento más rápido.La nevera Family Hub tiene un mejor soporte con SmartThings, la plataforma del hogar conectado que Samsung compró en 2014. También tiene mejor capacidad de voz para Bixby y mejores bocinas en las puertas.AudioLa barra de sonido NW700.La bocina inalámbrica VL5 que le permite a los usuarios ajustar el volumen mediante un disco magnético.OtrosLa pizarra Flip.El procesador Exynos 9810 que muy probablemente debutará en el Galaxy S9.Varios productos del C-Lab de Samsung, que le da a los empleados de la empresa varios meses para crear proyectos.